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20 млн евро на инвестпроекты: Украина и ЕИБ расширяют сотрудничество
Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашение о привлечении экспертов в рамках программы Jaspers. Цель сотрудничества – ускорить реализацию государственных инвестиционных проектов и повысить их эффективность. Финансирование обеспечивают ЕИБ и Еврокомиссия, которые выделили 20 млн. евро на консультативную поддержку экономического развития Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Соглашение подписали первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко и вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, ответственная за операции банка в Украине. Ее значимость подчеркнула присутствие президента ЕИБ Нади Кальвиньо и Еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос во время церемонии подписания.
О соглашении
ЕИБ и Украина подписали соглашение о привлечении команды экспертов для поддержки реализации инвестиций ЕИБ для Украины в рамках механизма Ukraine Facility.
Эксперты помогут быстрее подготовить и реализовать важные проекты.
Сначала внимание будет сосредоточено:
- на сферах энергетики;
- транспорта и соцжилья;
- а затем эксперты охватят и другие направления, в частности реформу управления публичными инвестициями (PIM).
Консультанты Jaspers будут оказывать поддержку государственным учреждениям и общинам в разработке и внедрении инвестиционных проектов в соответствии со стандартами ЕС.
Инициатива осуществляется в рамках консультативной программы Jaspers, которую расширили в Украине. Ее финансирование обеспечивают ЕИБ и Еврокомиссия, выделив 20 млн евро на консультативную поддержку экономического развития страны.
Справка:
Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – консультативная программа Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии, которая помогает странам разрабатывать качественные инвестиционные проекты.
В Украине Jaspers с 2022 года поддерживает развитие транспортной инфраструктуры, помогая в разработке стратегии интеграции украинской и молдавской железнодорожных систем в ЕС, расширении пропускной способности на границах для сокращения времени ожидания и консультирования относительно национальных транспортных стратегий, включая создание железнодорожного сообщения европейской колеи между Львовом и границами.
Напомним, ранее Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании возобновления энергетики и критической инфраструктуры.