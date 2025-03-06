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20 млн евро на инвестпроекты: Украина и ЕИБ расширяют сотрудничество

20 млн евро на инвестпроекты: Украина и ЕИБ расширяют сотрудничество
Консультанты Jaspers будут оказывать поддержку государственным учреждениям и общинам.

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашение о привлечении экспертов в рамках программы Jaspers. Цель сотрудничества – ускорить реализацию государственных инвестиционных проектов и повысить их эффективность. Финансирование обеспечивают ЕИБ и Еврокомиссия, которые выделили 20 млн. евро на консультативную поддержку экономического развития Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соглашение подписали первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко и вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, ответственная за операции банка в Украине. Ее значимость подчеркнула присутствие президента ЕИБ Нади Кальвиньо и Еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос во время церемонии подписания.

О соглашении

ЕИБ и Украина подписали соглашение о привлечении команды экспертов для поддержки реализации инвестиций ЕИБ для Украины в рамках механизма Ukraine Facility.

Эксперты помогут быстрее подготовить и реализовать важные проекты.

Сначала внимание будет сосредоточено:

  • на сферах энергетики;
  • транспорта и соцжилья;
  • а затем эксперты охватят и другие направления, в частности реформу управления публичными инвестициями (PIM).

Консультанты Jaspers будут оказывать поддержку государственным учреждениям и общинам в разработке и внедрении инвестиционных проектов в соответствии со стандартами ЕС.

Инициатива осуществляется в рамках консультативной программы Jaspers, которую расширили в Украине. Ее финансирование обеспечивают ЕИБ и Еврокомиссия, выделив 20 млн евро на консультативную поддержку экономического развития страны.

Справка:

Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – консультативная программа Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии, которая помогает странам разрабатывать качественные инвестиционные проекты.

В Украине Jaspers с 2022 года поддерживает развитие транспортной инфраструктуры, помогая в разработке стратегии интеграции украинской и молдавской железнодорожных систем в ЕС, расширении пропускной способности на границах для сокращения времени ожидания и консультирования относительно национальных транспортных стратегий, включая создание железнодорожного сообщения европейской колеи между Львовом и границами.

Напомним, ранее Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании возобновления энергетики и критической инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько