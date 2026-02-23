- Категория
"Укрпочта" продает здания возле железнодорожного вокзала Львова: какая стартовая цена
АО "Укрпочта" объявило о продаже имущественного комплекса, расположенного непосредственно возле главного железнодорожного вокзала Львова. Аукцион пройдет уже в начале марта.
Как сообщает Delo.ua, прием заявок от потенциальных инвесторов уже начат на платформе "Prozorro.Продажи".
Объект выставлено с начальной стоимостью 56,8 миллиона гривен.
Входящий в состав лота
Речь идет о недвижимости по адресу г. Львов, площадь Двирцева, 1, где до сих пор действует отделение "Укрпочты" №23.
Комплекс включает в себя основное четырехэтажное здание и ряд вспомогательных одноэтажных сооружений. Общая площадь всех помещений составляет 5642,4 м2.
В настоящее время большинство зданий находятся в заброшенном состоянии и нуждаются в реконструкции или перепрофилировании.
Земля и условия аренды
Комплекс расположен на земельном участке площадью 1,56 га, который находится в коммунальной собственности города. Годовая арендная плата составляет более 536 тысяч.
Выгодное расположение рядом с транспортным хабом делает этот лот привлекательным для создания логистического центра, гостиницы или офисного пространства.
Торги намечены на 6 марта.
Напомним, "Укрпочта" продает недвижимость через государственную электронную систему "Прозорро.Продажи". По результатам первых аукционов удалось заработать 424 миллиона гривен.