"Укрпочта" продает здания возле железнодорожного вокзала Львова: какая стартовая цена

Укрпочта продает масштабный комплекс
Общая площадь всех помещений составляет 5642,4 м². / Prozorro.Продажи

АО "Укрпочта" объявило о продаже имущественного комплекса, расположенного непосредственно возле главного железнодорожного вокзала Львова. Аукцион пройдет уже в начале марта.

Как сообщает Delo.ua, прием заявок от потенциальных инвесторов уже начат на платформе "Prozorro.Продажи".

Объект выставлено с начальной стоимостью 56,8 миллиона гривен.

Входящий в состав лота

Речь идет о недвижимости по адресу г. Львов, площадь Двирцева, 1, где до сих пор действует отделение "Укрпочты" №23.

Комплекс включает в себя основное четырехэтажное здание и ряд вспомогательных одноэтажных сооружений. Общая площадь всех помещений составляет 5642,4 м2.

В настоящее время большинство зданий находятся в заброшенном состоянии и нуждаются в реконструкции или перепрофилировании.

Земля и условия аренды

Комплекс расположен на земельном участке площадью 1,56 га, который находится в коммунальной собственности города. Годовая арендная плата составляет более 536 тысяч.

Выгодное расположение рядом с транспортным хабом делает этот лот привлекательным для создания логистического центра, гостиницы или офисного пространства.

Торги намечены на 6 марта.

Фото: "Prozorro.Продажи"
Фото: "Prozorro.Продажи"
Фото: "Prozorro.Продажи"

Напомним, "Укрпочта" продает недвижимость через государственную электронную систему "Прозорро.Продажи". По результатам первых аукционов удалось заработать 424 миллиона гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб