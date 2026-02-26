"Укрпочта" продает двадцать объектов недвижимости на 248 млн грн

АО "Укрпочта" выставило на продажу 20 объектов недвижимости общей площадью 32,8 тыс. м². Торги состоятся в системе Прозорро. Продажи с 3 по 12 марта. Общая стартовая стоимость имущества – почти 248 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Что выставляют на аукционы

По словам Смелянского, на аукционы выставляются:

20 неиспользуемых объектов недвижимости общей площадью 32,8 тыс. м² – это около 3% портфеля компании. Стартовая цена - более 200 миллионов гривен.

Объекты, которые больше не используются в операционной деятельности, от маленького помещения в селе Закарпатье до бывшего сортировочного центра во Львове площадью 5,6 тыс. м².

Смилянский рассказал, что ожидают экономию на содержании этих объектов и уплате налогов более 3 миллионов гривен.

Также компания рассчитывает на прибыль от продаж в десятках миллионов гривен, которая пойдет на инвестиции в "Укрпочту" (новые авто, почтоматы, сортировочные линии и т.д.)

Смилянский отметил, что изюминкой аукциона является здание бывшего сортировочного центра во Львове.

"Он построен еще в 1920-х годах в самом центре Львова у железнодорожного вокзала. Каждый, кто приезжал во Львов, видел это здание, когда выходил из вокзала налево. Понятно, что иметь сортировочный центр в красивой, исторической, пешеходной зоне города Лева. многоквартирный дом – именно то", - подчеркнул Смилянский.

Объект выставлено с начальной стоимостью 56,8 миллиона гривен.

Имущество не используется с ноября 2022 г. после переезда компании в новый автоматизированный центр.

Комплекс включает в себя основное четырехэтажное здание и ряд вспомогательных одноэтажных сооружений. Общая площадь всех помещений составляет 5642,4 м2.

Напомним, "Укрпочта" продает недвижимость через государственную электронную систему "Прозорро.Продажи". По результатам первых аукционов удалось заработать 424 миллиона гривен.