"Мне не стыдно": Смелянский ответил на хейт из-за своей зарплаты и раскритиковал украинцев, живущих на минималку

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский ответил на критику своей зарплаты и низких доходов украинцев. Он заявил, что получать минималку в 8760 грн – это сознательный выбор тех, кто не хочет работать больше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Смилянского.

Недавно он попал в очередной скандал, назвав людей, работающих за минималку, "больными головой".

Смелянский принес извинения за эмоциональную форму предварительных высказываний, но не за их суть.

"Многих возмутило мое высказывание в известном посту относительно "больных головой". И тут должен признать - выражение было эмоциональное и неуместное, но именно формат, а не суть. За формат прошу прощения, за суть - нет", - написал гендиректор "Укрпочты".

Смелянский подчеркнул, что не стесняется своих доходов, поскольку с них уплачиваются огромные налоги на ВСУ. Он считает, что стыдно должно быть сознательно работающим за 10 тысяч вместо 20-ти, недоплачивая налоги армии и пенсионерам.

"Или мне не стыдно иметь такую зарплату, когда, скажем, кто-то имеет 10 000? Нет, не стыдно. Совсем... На мои годовые налоги месяц можно удерживать 15 бойцов ВСУ на нуле или 135 бойцы в тылу. Так что, уважаемые, это не мне должно быть 00 А поэтому 000", - отметил гендиректор.

По его мнению, здоровый человек в Украине может зарабатывать более 8760 грн - нужно только желание, а низкая зарплата - это выбор "меньше напрягаться".

Также Смелянский заверил, что в Укрпочте более 1000 вакансий с зарплатами 22–40 тыс. грн, но людей не хватает. По его словам, когда зарплату сортировщикам подняли с 12 до 40 тыс. грн, осталось лишь 5–7% старого персонала, потому что "люди, которые готовы эффективно работать на 40, это другие люди, чем те, кто готов не напрягаясь, работать на 10-12 тысяч".

Скандалы с "Укрпочтой"

Недавно "Укрпочта" попала в центр скандала из-за публичных высказываний своего руководителя Игоря Смилянского. Поводом для критики стала его реакция на замечания пользовательницы по стоимости ребрендинга компании (600 тысяч гривен).

Впоследствии критику вызвала рекламная кампания ко Дню святого Валентина с образами "школьниц", которую часть аудитории восприняла как сексуализацию несовершеннолетних. После огласки Смелянский извинился за рекламную публикацию и сообщил о временном прекращении сотрудничества с брендом одежды. Фотографии кампании впоследствии удалили, а бренды объяснили идею ностальгии по школьным временам.