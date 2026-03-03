Не дотируется из бюджета: сколько налогов заплатила "Укрпочта" в 2025 году

В 2025 году "Укрпочта" и ее работники уплатили более 3,6 млрд грн налогов на различные уровни бюджетов Украины, не получая никаких дотаций или субсидий из государственного бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"Укрпочта" - налогоплательщик

"Суровая реальность: в госбюджете нет ни копейки (ни "шага") дотаций или субсидий Укрпочте - хотя для Европы это привычная практика. Для примера: наши соседи, Почта Польская, ежегодно получают из бюджета около 170 млн евро. Наоборот - мы получили благодарность как один из крупнейших плательщиков",- написал Смилянский.

В 2025 году "Укрпочта" и ее работники уплатили в бюджеты разных уровней более 3,6 млрд гривен налогов.

В частности, взносы распределились следующим образом:

Единый социальный взнос – 1 375 714 грн.

Налог на доходы физических лиц – 1 178 498 грн.

Военный сбор – 328 633 грн.

НДС – 631 987 грн.

Налоги на землю, недвижимость, экологический и т.п. – 96 807 грн.

Прочие налоги (пошлина, налог на прибыль и т.п.) – 1 597 грн.

Укрпочта не получает дотаций или субсидий из государственного бюджета. Компания зарабатывает на собственной деятельности: например, доставка 10 млн. посылок по 50 грн. обеспечивает доход в 500 млн грн, с которого покрываются зарплаты, расходы и налоги подытожил Смелянский.

Напомним, недавно гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский ответил на критику относительно своей зарплаты и низких доходов украинцев. Он заявил, что получать минималку в 8760 грн – это сознательный выбор тех, кто не хочет работать больше.