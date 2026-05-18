"Укрпочта" вышла в прибыль и ответила на сомнения в своей устойчивости
"Укрпочта" завершила первые четыре месяца 2026 года с прибылью как по операционной деятельности, так и по общему финансовому результату. В компании заявили, что это произошло, несмотря на сложный зимний период, обстрелы, потери имущества и рост расходов на топливо.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение СЕО компании Игоря Смилянского.
Общая прибыль компании за январь-апрель составила 106,3 млн. грн. Показатель EBITDA, характеризующий эффективность основной деятельности бизнеса, улучшился с отрицательных 13,6 млн. грн. до положительных 122,9 млн. грн.
В компании подчеркнули, что речь идет именно о результате операционной деятельности без учета доходов от продажи имущества.
Также собственный капитал "Укрпочты" вырос до 2,3 млрд. грн. В компании подчеркивают, что этого удалось добиться без дополнительного финансирования из государственного бюджета.
На фоне обнародованных результатов в Укрпочте упомянули предварительные оценки финансового состояния компании. В частности, восемь месяцев назад в письме правительству отмечалось, что компания может потребовать докапитализации на сумму не менее 820 млн грн, а также поднимался вопрос пересмотра планов по получению банковской лицензии.
Отдельно в компании напомнили, что Укрпочта первой в Украине обеспечила возможность приема банковских карт для оплаты во всех населенных пунктах страны.
Добавим, в 2025 году "Укрпочта" и ее работники уплатили более 3,6 млрд грн налогов на различные уровни бюджетов Украины, не получая никаких дотаций или субсидий из государственного бюджета.