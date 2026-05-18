Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,69

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрпочта" вышла в прибыль и ответила на сомнения в своей устойчивости

Укрпочта
"Укрпочта" вышла в прибыль / Укрпочта

"Укрпочта" завершила первые четыре месяца 2026 года с прибылью как по операционной деятельности, так и по общему финансовому результату. В компании заявили, что это произошло, несмотря на сложный зимний период, обстрелы, потери имущества и рост расходов на топливо.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение СЕО компании Игоря Смилянского.

Общая прибыль компании за январь-апрель составила 106,3 млн. грн. Показатель EBITDA, характеризующий эффективность основной деятельности бизнеса, улучшился с отрицательных 13,6 млн. грн. до положительных 122,9 млн. грн.

В компании подчеркнули, что речь идет именно о результате операционной деятельности без учета доходов от продажи имущества.

Также собственный капитал "Укрпочты" вырос до 2,3 млрд. грн. В компании подчеркивают, что этого удалось добиться без дополнительного финансирования из государственного бюджета.

На фоне обнародованных результатов в Укрпочте упомянули предварительные оценки финансового состояния компании. В частности, восемь месяцев назад в письме правительству отмечалось, что компания может потребовать докапитализации на сумму не менее 820 млн грн, а также поднимался вопрос пересмотра планов по получению банковской лицензии.

Отдельно в компании напомнили, что Укрпочта первой в Украине обеспечила возможность приема банковских карт для оплаты во всех населенных пунктах страны.

Добавим, в 2025 году "Укрпочта" и ее работники уплатили более 3,6 млрд грн налогов на различные уровни бюджетов Украины, не получая никаких дотаций или субсидий из государственного бюджета.

Автор:
Татьяна Гойденко