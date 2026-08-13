НБУ расширил валютные возможности NovaPay

Национальный банк расширил список валютных операций, которые может осуществлять ООО "НоваПэй". Компания получила право на осуществление эквайринга платежных инструментов в дополнение к переводам средств без открытия счета.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Решение 11 августа принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

NovaPay получила новую лицензию на осуществление валютных операций, охватывающую две финансовые платежные услуги — перевод средств без открытия счета и эквайринг платежных инструментов.

В то же время, НБУ отозвал предыдущую лицензию NovaPay, которая разрешала только валютные операции, связанные с переводами без открытия счета.

В этом случае отзыв предыдущей лицензии не означает прекращения соответствующих операций. По правилам НБУ, в случае расширения перечня валютных операций подержанную лицензию отзывают одновременно с выдачей новой.

Напомним, в марте НБУ отнес NovaPay к пяти важным платежным системам Украины по результатам мониторинга их деятельности в 2025 году. В этот список также вошли Visa, Mastercard, PrivatMoney и "Финансовый мир".

В мае регулятор оштрафовал NovaPay на 8 млн грн за нарушение требований в платежной сфере. Тогда компания сообщила, что не будет оспаривать решение и уже ввела большинство изменений по результатам проверки НБУ.