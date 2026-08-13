Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

--0,15

EUR

51,62

--0,14

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,85

51,70

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ расширил валютные возможности NovaPay

НБУ
НБУ расширил валютные возможности NovaPay / НБУ

Национальный банк расширил список валютных операций, которые может осуществлять ООО "НоваПэй". Компания получила право на осуществление эквайринга платежных инструментов в дополнение к переводам средств без открытия счета.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Решение 11 августа принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

NovaPay получила новую лицензию на осуществление валютных операций, охватывающую две финансовые платежные услуги — перевод средств без открытия счета и эквайринг платежных инструментов.

В то же время, НБУ отозвал предыдущую лицензию NovaPay, которая разрешала только валютные операции, связанные с переводами без открытия счета.

В этом случае отзыв предыдущей лицензии не означает прекращения соответствующих операций. По правилам НБУ, в случае расширения перечня валютных операций подержанную лицензию отзывают одновременно с выдачей новой.

Напомним, в марте НБУ отнес NovaPay к пяти важным платежным системам Украины по результатам мониторинга их деятельности в 2025 году. В этот список также вошли Visa, Mastercard, PrivatMoney и "Финансовый мир".

В мае регулятор оштрафовал NovaPay на 8 млн грн за нарушение требований в платежной сфере. Тогда компания сообщила, что не будет оспаривать решение и уже ввела большинство изменений по результатам проверки НБУ.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности