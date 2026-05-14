Банки не планируют повышать лимит в 100 тысяч на карточные переводы

Украинские банки не видят необходимости увеличения базового месячного лимита на p2p-переводы, который составляет 100 тыс. грн. По мнению участников рынка, этот порог вполне достаточен, поскольку он в несколько раз превышает среднюю заработную плату в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Для тех клиентов, чьи официальные доходы или расходы объективно выше установленной нормы, предусмотрен механизм индивидуального пересмотра ограничений.

Как получить высший лимит индивидуально

  • Подтверждение "Действие": военные с боевыми выплатами или лица с высокой официальной зарплатой могут предоставить справки ОК-5 и ОК-7.
  • Имущественные сделки: банки учитывают денежные средства от продажи автомобилей, недвижимости или другого имущества.
  • Официальное происхождение: предоставление любых документов о легальных источниках доходов позволяет банку установить персональный лимит.

Новый Меморандум о прозрачности платежных услуг, к которому уже присоединились 25 финучреждений, направлен на борьбу с использованием фиктивных фирм и схемами дробления платежей. Как отметил глава НАБУ Сергей Наумов, каждый банк и дальше будет работать в рамках закона, применяя собственную политику оценки рисков.

Напомним, переводы ФЛП и компаний ограничат до 5 млн грн. Новые правила могут заработать уже с августа. Это решение является частью общей стратегии вывода расчетов из тени и обеспечения прозрачности платежного рынка Украины.

Максим Кольц