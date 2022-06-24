СБУ задержала бизнесмена, не вернувшего Нацгвардии 10 арендованных у нее вертолетов

Управление Службы безопасности Украины в Кировоградской области задержало гендиректора коммерческого предприятия, которое не вернуло Национальной гвардии после введения военного положения 10 арендованных у нее вертолетов.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, мужчине сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (часть 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса). В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

По данным следствия, в течение 2002-2012 годов одна из воинских частей Нацгвардии предоставила в аренду предприятию военное имущество – 10 вертолетов. Договором аренды было предусмотрено условие их обязательного возврата при введении в стране военного положения. Предприятие же передало вертолеты в субаренду для использования в зонах деятельности миссий ООН.

В связи с введением в Украине в феврале 2022 года военного положения, воинская часть обратилась к предприятию с требованием вернуть свое имущество для выполнения задач по назначению.

Однако владелец предприятия не вернул вертолеты, продолжая, по данным СБУ, получать доходы от их использования. По мнению следствия, такие действия нанесли существенный ущерб боеспособности Нацгвардии и интересам обороны государства.

Отметим, что указанная часть 1 статьи 114-1, введенной в УК в 2014 году, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.