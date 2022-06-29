"Там было много трупов": СБУ допросила моряка с крейсера "Москва"

Оккупант принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота РФ в апреле, и ему не понравилась идея умереть в море на другом судне. Он переквалифицировался в пехотинца, чтобы воевать в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабель потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать… Я нагляделся, что было на "Москве" и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это совсем ужасно. И я отказался…" – рассказывает бывший матрос.

Так он переквалифицировался в пехотинца, чтобы воевать в Украине. Через три недели тренировок инструкторы-вагнеровцы помогли ему "изменить профиль". И вскоре его отправили на разведку в Волновахский район.

Первая же боевая задача оказалась провальной: "разведчики" наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30 оккупантов. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Первую медицинскую помощь он получил уже от бойцов ВСУ, пленивших его.

Сейчас он жив и говорит, что сожалеет об участии в войне: "Мы никого не освобождаем, мы только увлекаем. Мы мародерим, это страшная война", – делится своим запоздавшим откровением захватчик.

Отметим, в Министерстве обороны России заявляют, что на ракетном крейсере "Москва" погиб 1 человек и пропали без вести 27 членов экипажа.

При этом в стране-агрессоре не говорят, о том, что корабль был поражен ракетами "Нептун", а только заявляют о "пожаре".

Отметим, ранее СМИ сообщали, что, по словам матери одного из матросов затонувшего судна, в результате инцидента погибли около 40 человек, очень много раненых с оторванными конечностями.

Во время удара по крейсеру "Москва" на корабле находились 510 человек, из них, по украинским данным, россияне смогли эвакуировать только 58 человек.

В тоже время прокуратура страны-агрессора заявила отцу пропавшего на крейсере "Москва" срочника, что корабль не привлекался к "спецоперации", а сын просто “пропал без вести”.