"Там було багато трупів": СБУ допитала моряка з крейсера "Москва"

Окупант брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ у квітні, і йому не сподобалася ідея померти у морі на іншому судні. Він перекваліфікувався на піхотинця, щоб воювати в Україні.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувався дуже сумно. Корабль втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати... Я надивився, що було на "Москві" і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш. Це дуже жахливо. І я відмовився…” – розповідає колишній матрос.

Так він перекваліфікувався на піхотинця, щоб воювати в Україні. Через три тижні тренувань інструктори-вагнерівці допомогли йому "змінити профіль". І невдовзі його відправили на розвідку до Волноваського району.

Перше ж бойове завдання виявилося провальним: "розвідники" натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом із 30 окупантів. Російські командири покинули поранених на полі бою.

Першу медичну допомогу він отримав уже від бійців ЗСУ, які полонили його.

Зараз він живий і каже, що шкодує про участь у війні: "Ми нікого не звільняємо, ми тільки захоплюємо. Ми мародеримо, це страшна війна", - ділиться своїм загарбником, що запізнилося одкровенням.

Зазначимо, у Міністерстві оборони Росії заявляють, що на ракетному крейсері "Москва" загинула 1 особа та зникли безвісти 27 членів екіпажу.

При цьому в країні-агресорі не говорять про те, що корабель був уражений ракетами "Нептун", а лише заявляють про "пожежу".

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що, за словами матері одного з матросів затонулого судна, внаслідок інциденту загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками.

Під час удару по крейсеру "Москва" на кораблі перебували 510 людей, з них, за українськими даними, росіяни змогли евакуювати лише 58 людей.

Водночас прокуратура країни-агресора заявила батькові зниклого на крейсері "Москва" терміновика, що корабель не залучався до "спецоперації", а син просто "зник безвісти".