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Розвідував дані для ракетних ударів: СБУ затримала російського інформатора
Служба безпеки затримала російського агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області. Надалі окупанти мали намір використовувати отриману інформацію для нанесення ракетних ударів.
Про це 30 червня повідомила пресслужба СБУ.
Зазначимо, що агент РФ передавав розвіддані своєму спільнику на Близькому Сході. Останнього напередодні СБУ затримала в Чернівецькій області, куди він прибув для підготовки серії вибухів на об'єктах "Укрзалізниці".
Після цього затриманий 30 червня агент отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ та стратегічних об'єктів поблизу кордону з РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Спецслужби РФ збиралися використовувати дані для ракетних ударів та підготовки диверсій на території деокупованих районів.
"Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів", - уточнили у СБУ.
Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Служба безпеки повідомила про підозру за злочини проти держбезпеки понад 1,5 тис. зловмисників. Серед останніх результатів роботи СБУ – викриття ворожого агента та ідентифікація російського військовослужбовця, за чиїм наказом здійснювалися ракетні удари.