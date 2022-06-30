Розвідував дані для ракетних ударів: СБУ затримала російського інформатора

Служба безпеки затримала російського агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області. Надалі окупанти мали намір використовувати отриману інформацію для нанесення ракетних ударів.

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Про це 30 червня повідомила пресслужба СБУ.

Зазначимо, що агент РФ передавав розвіддані своєму спільнику на Близькому Сході. Останнього напередодні СБУ затримала в Чернівецькій області, куди він прибув для підготовки серії вибухів на об'єктах "Укрзалізниці".

Після цього затриманий 30 червня агент отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ та стратегічних об'єктів поблизу кордону з РФ.

Спецслужби РФ збиралися використовувати дані для ракетних ударів та підготовки диверсій на території деокупованих районів.

"Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів", - уточнили у СБУ.