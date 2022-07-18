СБУ с начала войны расследует более 500 дел по фактам коллаборационной деятельности

Служба безопасности Украины с начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации расследует более 500 производств по фактам коллаборационной деятельности. Правоохранители работают над идентификацией предателей и установления их местонахождения.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Служба безопасности работает над идентификацией предателей, задокументированием их преступлений и установлением местонахождения на временно оккупированных территориях Украины.

В Луганской области правоохранители разоблачили на сотрудничестве с оккупантами экс-депутата районного совета от "Партии Регионов". Он добровольно согласился возглавить так называемый "отдел культуры, молодежи и спорта администрации Старобельского района "ЛНР", публично распространяя кремлевские лозунги.

"Еще один коллаборант из Луганской области согласился на назначение в так называемую "прокуратуру Белокуракинского района "ЛНР". Находясь "помощником прокурора", он непосредственно участвует в преследовании и незаконных задержаниях украинцев на востоке нашего государства", - говорится в сообщении.

Также сообщено о подозрении жителю Старобельска, который в начале мая этого года стал главным инспектором так называемого таможенного комитета "ЛНР".

В Донецкой области задокументирована незаконная деятельность двух жителей Мариуполя, которые добровольно согласились занять должности временно исполняющих обязанности в руководящем составе "районного отдела МВД "ДНР".

В Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с врагом учителя одной из школ Каховки. Он присоединился к рядам оккупационной администрации и был назначен "директором" учебного заведения.

"По данным следствия, коллаборант активно распространяет среди работников школы вражеские лозунги, в которых оправдывает российскую агрессию и временную оккупацию юга. По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в ведомстве насчитали не более нескольких сотен предателей в более чем 130-тысячном коллективе Национальной полиции Украины.