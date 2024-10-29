Верховная Рада уволила Костина с должности генпрокурора

Во вторник, 29 октября, парламент поддержал проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За такое решение проголосовали 255 народных избранников.

Перед заседанием Рады сегодня отставку Костина с должности генпрокурора поддержали 14 членов правоохранительного комитета ВРУ.

Проект постановления о согласии на увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора накануне, 28 октября, внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления с трибуны Железняк отметил, что при каденции Костина выросло давление на бизнес, росли зарплаты правоохранителей.

"Не ожидаю, что следующий будет лучше, но этого путешественника нужно было еще два года назад уволить. Ждем куда его дальше отправят", — подытожил Железняк.

Из-за чего уволился Костин

Андрей Костин занимал должность генерального прокурора Украины с 28 июля 2022 года. Его назначили после увольнения Ирины Венедиктовой.

Напомним, 22 октября генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении. Этому предшествовал скандал с задержанием руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, которая "зарабатывала" миллионы на ухилянтах. В милицию попали изъятые во время обысков списки ее клиентов.

Главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, заявил о полусотне прокуроров Хмельнитчины со статусом инвалида II группы. Каждого из них назвал поименно.

В итоге руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволился с должности, а Офис генерального прокурора Украины приступил к расследованию.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с медико-социальными экспертными комиссиями и назначил заседание СНБО по этой теме. Было принято решение о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года. В течение 3 месяцев будут проверять решения МСЭК относительно установления инвалидности должностным лицам, решения, которые необоснованны — пересмотрят.