НБУ курс:

USD

41,38

+0,05

EUR

44,61

--0,09

Наличный курс:

USD

41,51

41,45

EUR

45,15

45,00

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Экономика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рада не поддержала повышение зарплаты прокурорам на 37%

Рада не поддержала повышение зарплаты прокурорам на 37%
Фото: https://t.me/yzheleznyak

Верховная Рада проголосовала за правку о том, чтобы оставить прожиточный минимум для расчета зарплат прокуроров в 2025 году на уровне 1600 грн. Это означает, что увеличение их зарплат на 37% – не произойдет.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк заявил, что за правку №155, отменяющую повышение зарплат прокурорам, проголосовали 242 народных избранника.

Также он добавил, что правка по уменьшению зарплат прокурорам прошла в том числе, потому что глава комитета (Пидласа, – ред.) тоже поддержала ее.

"Публично с трибуны. Как и не голосовала на Комитете за увеличение. Поэтому здесь спасибо за позицию", — отметил Железняк.

Напомним, 28 октября комитет по бюджету рекомендовал Верховной Раде рассмотреть в первом чтении проект бюджета 2025 года и проект бюджетных выводов.

13 сентября Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2025 год, несмотря на вызовы, связанные с полномасштабной войной. Это уже третий бюджет, представленный в ходе военных действий.

14 сентября проект госбюджета был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Основные акценты нового бюджета сосредоточены на обороне, безопасности, социальной защите и экономической поддержке. Детальнее об основных показателях проекта госбюджета-2025 читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Колесниченко