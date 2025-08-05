В Украине снизились цены на ряд молочных продуктов: что подешевело больше всего

В конце июля в Украине снизились цены на ряд молочных продуктов. Больше подешевели сыр "Фета" (-6%), кефир в тетрапакетах (-4%) и сливочное масло до 73% жирности (-2,2%). Это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта сыров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

По его словам, сейчас и существует риск приостановки экспорта молочных продуктов в ЕС, что может привести к накоплению товаров на складах, появлению излишков молока-сырья на рынке и дальнейшему снижению внутренних цен.

Какова ситуация на рынке молочных продуктов?

Кефир жирностью 2,5% в тетрапак стоит 69,99 грн за кг, что на 2,83 грн (-4%) меньше по отношению к прошлому месяцу, но на 12,35 грн (+21%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Средняя цена на йогурт питьевой жирностью от 1,6% до 2,8% в пластиковых бутылках составила 114,60 грн за кг, что на 1,85 грн (-1,6%) меньше по отношению к предыдущему месяцу, но на 18,70 грн. (+20%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.



Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 572,21 грн за кг, что на 12,61 грн (-2,2%) меньше по отношению к предыдущему месяцу, но на 130,00 грн. (+29%) дороже, чем в прошлом году.

Сыр " Фета " жирностью 45 % в среднем стоит 407,08 грн за кг. В сравнении с предыдущим месяцем товар подешевел на 24,69 грн. ( -6 %). "Фета" выросла в цене на 98,21 грн. (+32%) по отношению к аналогичному периоду 2024 года.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке в среднем стоит 48,05 грн за кг, что на 2,39 грн (+5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,49 грн (+21%) больше по отношению к прошлогоднему периоду за кг.

Сыр "Украинский" жирностью 50% в среднем стоит 573,91 грн/кг. По сравнению с предыдущим месяцем, товар подешевел на 4,18 грн (-0,7%). Сыр вырос в цене на 86,12 грн (+18%) по отношению к прошлогоднему периоду.

Сыр "Голландский" жирностью 45% в среднем стоит 579,25 грн. за кг. По сравнению с предыдущим месяцем, товар подешевел на 11,39 грн (-2%). По отношению к прошлому году сыр подорожал на 120,73 грн (+26%).

Моцарелла жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 602,74 грн/кг. Сыр подорожал на 6,33 грн (+1%) по сравнению с предыдущим месяцем. За последний год Моцарелла подорожала на 185,10 грн. (+44%).

Георгий Кухалейшвили считает, что на снижение цен на масло вероятно повлияло снижение спроса на молочные жиры в ЕС и неопределенность перспектив экспорта.

После отмены Еврокомиссией в июне автономных торговых мероприятий Украина и ЕС пересмотрели торговое соглашение, согласовав новые квоты на экспорт украинской молочной продукции при постепенном переходе к стандартам ЕС до 2028 года. Впрочем, новый документ до сих пор не подписан, поэтому существует риск приостановки экспорта молочной продукции из Украины в ЕС, если новые условия не начнут действовать в ближайшее время.

Напомним, в июне в Украине подешевели молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, кисломолочный сыр и сыр Сулугуни, в то время как остальные молочные продукты подорожали.