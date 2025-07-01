Как изменились цены на молоко и молочные продукты за последний месяц: что подорожало больше всего

За последний месяц в Украине подешевели молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, кисломолочный сыр и сыр “Сулугуни”, в то время как остальные молочные продукты подорожали.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

"Отмена торговых преференций ЕС может в дальнейшем повлечь за собой снижение внутренних цен", — считает Кухалейшвили.

Как изменились цены на молоко и молочные продукты?

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке в среднем стоит 45,65 грн за кг, что на 75 коп. (-2%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 6,48 грн (+17%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пластиковой бутылке в среднем стоит 63,81 грн/кг, что на 21 коп. (+0,3%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,29 грн за кг (+24%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 55,54 грн за кг, что на 37 коп. (+1%) больше месяца назад и на 7,98 грн (+17%) дороже, чем в прошлом году.

Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 191,13 грн за кг, что на 4,04 грн (+2%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 51,17 грн за кг (+37%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Йогурт питьевой жирностью от 1,6% до 2,8% в пластиковых бутылках в среднем стоит 116,44 грн за кг на 2,15 грн (+1,9%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 23,24 грн (+25%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сыр кисломолочной жирностью 9% в среднем стоит 279,80 грн за кг на 7,39 грн (-3%) меньше по отношению к предыдущему месяцу, но на 56,50 грн (+25%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 584,82 грн. за кг, что на 11,18 грн (+1,9%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 162,63 грн. (+39%) дороже, чем в прошлом.

Сыр "Голландский" жирностью 45% в среднем стоит 590,64 грн за кг. По сравнению с предыдущим месяцем, товар подорожал на 12,77 грн (+2%). По отношению к прошлому году сыр подорожал на 139,41 грн (+31%).

Сыр "Моцарелла" жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 596,42 грн за кг. Этот продукт подорожал на 4,86 грн (+1%) по сравнению с предыдущим месяцем. За последний год "Моцарелла" подорожала на 163,82 грн (+38%).

Аналитик отмечает, что за последний месяц в Украине подешевели молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке, кефир жирностью 2,5% в тетрапаке и стекле, сыр кисломолочный жирностью 9% и сыр "Сулугуни". Цены на другие молочные продукты потребительской корзины либо остались без изменений, либо в среднем подорожали на 2,9%.

"Масло дорожает вслед за высокими мировыми ценами на биржевые товары. В частности, цена на масло в ЕС в мае держалась на уровне 7200-7400 евро за тонну, что почти рекордные показатели, которые не фиксировались с 2017-2018 годов", — пояснил Кухалейшвили.

Увеличение предложения и потребление импортных сыров на внутреннем рынке мешает реализации продукции отечественных сыроделов. Доля импортных сыров на внутреннем рынке достигла 47%. В перспективе возможно снижение цен на молоко-сырье и молочные продукты.

Ранее сообщалось, что снижение закупочных цен сдерживает производство молока в Украине .