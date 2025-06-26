Снижение закупочных цен сдерживает производство молока: какие регионы нарастили объемы надоев

Восстановление пошлин ЕС на украинскую агропродукцию, снижение внутреннего спроса и запрещение Китая на использование сухого молока для производства питьевого оказывают дополнительное давление на закупочные цены и заставляют молочно-товарные фермы (МТФ) работать над сокращением производственных затрат и постепенно сокращать объемы надоя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

"МТФ не выгодно наращивать объемы надоя, поскольку молокоперерабатывающие предприятия не могут покупать молоко-сырье по адекватным ценам", – отметил эксперт.

В мае 2025 года хозяйства всех категорий произвели 685 тысяч. т молока-сырья, что на 81 тыс. т больше (+13%) по отношению к апрелю 2025 года, но на 53 тыс. т меньше (-7%) по отношению к маю 2024 года.

Предприятия произвели 270,1 тыс. т молока-сырья в мае 2025 года, что на 200 т больше (+0,1%) по сравнению с апрелем 2025-го и на 5 тыс. т больше (+2%) по сравнению с маем 2024 года.

В хозяйствах населения объемы надоя в мае 2025 составили 415 тыс. т молока, что на 81 тыс. т больше (+24%) по отношению к апрелю 2025 года, но на 57 тыс. т меньше (-12%) по отношению к маю 2024-го. В январе-мае 2025 года приусадебный сектор произвел 1,42 тыс. т молока-сырья, что на 190 тыс. т меньше (-12%) по отношению к прошлогоднему периоду.

"Однако в личных крестьянских хозяйствах продолжается падение объемов надоя в годовом отношении. По идее, если до 2030 года личные крестьянские хозяйства не осуществят укрупнение, то их молоко перестанет поступать на переработку и будет использоваться для собственного потребления", — отметил Кухолейшвили.

Неопределенная ситуация на молочном рынке и позиция молокоперерабатывающих предприятий не способствуют наращиванию объемов надоя на сельхозпредприятиях.

Отечественные молокоперерабатывающие предприятия с устаревшей технологической базой не способны конкурировать по качеству с предприятиями зарубежных стран. Поэтому они не готовы покупать молоко-сырье по адекватным ценам, поскольку продают свою продукцию по более низким ценам, чтобы выдержать конкуренцию на экспортных рынках. Однако в условиях роста себестоимости производства молока низкие закупочные цены не отвечают интересам производителей молока. В нынешних условиях им не выгодно существенно наращивать объемы надоя и в их приоритетах снижение производственных затрат на МТФ.

На закупочные цены в Украине может также повлиять введенный правительством Китая в мае запрет на восстановление сухого молока в питьевое молоко. Теперь питьевое молоко в Китае можно производить исключительно из сырого молока.

Объемы производства молока

Следует отметить, что объемы производства молока в январе-мае текущего года по отношению к прошлогоднему периоду больше всего нарастили сельхозпредприятия в:

Закарпатской области (+25%);

Львовской области (+25%);

Хмельницкой области (+18%);

Николаевской области (+15%);

Винницкой области (+9%);

Черновицкой области (+9%).

Напомним, из-за избыточного предложения молока-сырья и готовой продукции в Украине наблюдается снижение закупочных цен на молоко.