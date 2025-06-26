Зниження закупівельних цін стримує виробництво молока: які регіони наростили обсяги надоїв

Відновлення мит ЄС на українську агропродукцію, зниження внутрішнього попиту та заборона Китаю на використання сухого молока для виробництва питного створюють додатковий тиск на закупівельні ціни та змушують молочно-товарні ферми (МТФ) працювати над скороченням виробничих витрат та поступово скорочувати обсяги надою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

"МТФ не вигідно нарощувати обсяги надою, оскільки молокопереробні підприємства не можуть купувати молоко-сировину за адекватними цінами", – зазначив експерт.

У травні 2025 року господарства усіх категорій виробили 685 тис. т молока-сировини, що на 81 тис. т більше (+13%) відносно квітня 2025 року, але на 53 тис. т менше (-7%) відносно травня 2024 року.

Підприємства виробили 270,1 тис. т молока-сировини в травні 2025 року, що на 200 т більше (+0,1%) порівняно з квітнем 2025-го і на 5 тис. т більше (+2%) порівняно з травнем 2024-го.

В господарствах населення обсяги надою в травні 2025 року становили 415 тис. т молока, що на 81 тис. т більше (+24%) відносно квітня 2025 року, але на 57 тис. т менше (-12%) відносно травня 2024-го. В січні-травні 2025 року присадибний сектор виробив 1,42 тис. т молока-сировини, що на 190 тис. т менше (-12%) відносно минулорічного періоду.

"Однак в особистих селянських господарствах триває падіння обсягів надою в річному відношенні. Вірогідно, якщо до 2030 року особисті селянські господарства не здійснять укрупнення, то їх молоко перестане надходити на переробку і використовуватиметься для власного споживання", — зазначив Кухалейшвілі.

Невизначена ситуація на молочному ринку та позиція молокопереробних підприємств, не сприяють нарощенню обсягів надою на сільгосппідприємствах.

Вітчизняні молокопереробні підприємства з застарілою технологічною базою не здатні конкурувати за якістю з підприємствами розвинених країн. Тому вони не готові купувати молоко-сировину за адекватними цінами, оскільки продають свою продукцію за нижчими цінами щоби витримати конкуренцію на експортних ринках. Однак, в умовах зростання собівартості виробництва молока, низькі закупівельні ціни не відповідають інтересам виробників молока. В теперішніх умовах їм не вигідно суттєво нарощувати обсяги надою і в їх пріоритети зниження виробничих витрат на МТФ.

На закупівельні ціни в Україні може також вплинути введена урядом Китаю в травні заборона на відновлення сухого молока у питне молоко. Відтепер питне молоко в Китаї можна виробляти виключно з сирого молока.

Обсяги виробництва молока

Варто зазначити, що обсяги виробництва молока у січні-травні поточного року відносно минулорічного періоду найбільше наростили сільгосппідприємства у:

Закарпатській області (+25%);

Львівській області (+25%);

Хмельницькій області (+18%);

Миколаївській області (+15%);

Винницькій області (+9%);

Чернівецькій області (+9%).

Нагадаємо, через надлишкову пропозицію молока-сировини та готової продукції в Україні спостерігається зниження закупівельних цін на молоко.