Эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на молоко в Украине

В течение мая цены на молоко-сырье в Украине оставались стабильными, несмотря на избыток предложения, которое компенсировалось экспортом готовой продукции в ЕС

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Ассоциации производителей молока (АВМ).

Цены на молоко

По данным аналитиков, средняя закупочная цена молока экстра сорта на 22 мая составила 16,12 грн/кг без НДС, что на 3 коп. меньше месяца назад. Диапазон цен на это сорт в хозяйствах варьируется от 15,50 до 16,50 грн/кг без НДС.

Высший сорт в среднем стоит 15,93 грн/кг без НДС (-2 коп.). Цены на молоко высшего качества колеблются от 15,30 до 16,20 грн/кг без НДС.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,60 грн/кг без НДС и осталась без изменений по отношению ко второй половине прошлого месяца. Минимальная цена в хозяйствах составила 15,00 грн/кг и не изменилась за последний месяц. Максимальная цена составила 15,80 грн/кг и осталась по-прежнему.

Как отмечают в АВМ, соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 15,97 грн/кг без НДС, что на 3 коп. меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Чего ждать

"Цены на молоко-сырье почти не изменились за последний месяц, поскольку в мае ситуация на молочном рынке Украины оставалась стабильной. На рынке существуют некоторые излишки молока-сырья", — подчеркивают аналитики.

Они напоминают, что в планах Еврокомиссии возобновить пошлины и квоты на украинскую аграрную продукцию с 6 июня, что может способствовать сокращению экспорта молочных продуктов из Украины в ЕС и постепенному снижению закупочных цен.

Также на закупочные цены на молоко давят увеличение предложения и потребление импортных сыров на внутреннем рынке, доля которых достигла 47%.

Аналитики подчеркивают, что резкое снижение цен на молоко-сырье маловероятно в краткосрочной перспективе, поскольку на июнь украинским экспортерам хватит беспошлинных квот на рынке ЕС. Кроме того, пиковые объемы производства молока-сырья в Украине прошли в мае.

"С июня ожидается сокращение объемов надоя под влиянием повышения температуры воздуха и снижения лактации у коров, что должно способствовать ценовой стабилизации", — прогнозируют аналитики.

Напомним, в первом квартале 2025 года объемы производства молока сельскохозяйственными предприятиями Украины впервые за три десятилетия превысили объемы производства в хозяйствах населения.