Експерти спрогнозували, що буде з цінами на молоко в Україні

Протягом травня ціни на молоко-сировину в Україні залишались стабільними, попри надлишок пропозиції, що компенсувався експортом готової продукції до ЄС

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Асоціації виробників молока (АВМ).

Ціни на молоко

За даними аналітиків, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 22 травня становила 16,12 грн/кг без ПДВ, що на 3 коп. менше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,50 грн/кг без ПДВ.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,93 грн/кг без ПДВ (-2 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,30 до 16,20 грн/кг без ПДВ.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 15,60 грн/кг без ПДВ і залишилася без змін відносно другої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 грн/кг і не змінилася за останній місяць. Максимальна ціна становила 15,80 грн/кг і залишилася без змін.

Як наголошують в АВМ, відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 15,97 грн/кг без ПДВ, що на 3 коп. менше порівняно з попереднім періодом.

Чого чекати

"Ціни на молоко-сировину майже не змінилися за останній місяць, оскільки в травні ситуація на молочному ринку України залишалася стабільною. На ринку існують певні надлишки молока-сировини", - підкреслюють аналітики.

Вони нагадують, що в планах Єврокомісії відновити з 6 червня мита та квоти на українську аграрну продукцію, що може сприяти скороченню експорту молочних продуктів з України в ЄС та поступовому зниженню закупівельних цін.

Також на закупівельні ціни на молоко давить збільшення пропозиції та споживання імпортних сирів на внутрішньому ринку, частка яких досягла 47%.

Аналітики підкреслюють, що різке зниження цін на молоко-сировину малоймовірне в короткостроковій перспективі, оскільки на червень українським експортерам вистачить безмитних квот на ринку ЄС. Крім того, пікові обсяги виробництва молока-сировини в Україні минули в травні.

"З червня очікується скорочення обсягів надою під впливом підвищення температури повітря і зниження лактації у корів, що має сприяти ціновій стабілізації", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року обсяги виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України вперше за приблизно три десятиліття перевищили обсяги виробництва в господарствах населення.