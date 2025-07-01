Як змінилися ціни на молоко та молочні продукти за останній місяць: що подорожчало найбільше

За останній місяць в Україні подешевшали молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта молочних продуктів подорожчали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

"Скасування торговельних преференцій ЄС може надалі спричинити зниження внутрішніх цін", – вважає Кухалейшвілі.

Як змінилися ціни на молоко та молочні продукти?

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 45,65 грн. за кг, що на 75 коп. (-2%) менше порівняно з попереднім місяцем, але на 6,48 грн. (+17%) більше відносно минулорічного періоду.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 63,81 грн./кг, що на 21 коп. (+0,3%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 12,29 грн. за кг (+24%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 55,54 грн. за кг, що на 37 коп. (+1%) більше ніж місяць тому і на 7,98 грн. (+17%) дорожче ніж торік.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 191,13 грн. за кг, що на 4,04 грн. (+2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 51,17 грн. за кг (+37%) більше відносно минулорічного періоду.

Йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках в середньому коштує 116,44 грн. за кг, що на 2,15 грн. (+1,9%) більше відносно попереднього місяця, але на 23,24 грн. (+25%) більше відносно минулорічного періоду.

Сир кисломолочний жирністю 9% в середньому коштує 279,80 грн. за кг, що на 7,39 грн. (-3%) менше відносно попереднього місяця, але на 56,50 грн. (+25%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 584,82 грн. за кг, що на 11,18 грн. (+1,9%) більше відносно попереднього місяця і на 162,63 грн. (+39%) дорожче ніж торік.

Сир "Голландський" жирністю 45% в середньому коштує 590,64 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 12,77 грн. (+2%). Відносно минулого року сир подорожчав на 139,41 грн. (+31%).

Сир "Моцарелла" жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 596,42 грн. за кг. Цей продукт подорожчав на 4,86 грн. (+1%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік "Моцарелла" подорожчала на 163,82 грн. (+38%).

Аналітик зауважує, що за останній місяць в Україні подешевшали молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці, кефір жирністю 2,5% в тетрапаку та склі, сир кисломолочний жирністю 9% та сир "Сулугуні". Ціни на інші молочні продукти споживчого кошику або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%.

"Масло дорожчає вслід за високими світовими цінами на біржові товари. Зокрема, ціна на масло в ЄС в травні трималася на рівні 7200–7400 євро за тонну, що майже рекордні показники, які не фіксувались із 2017–2018 років", — пояснив Кухалейшвілі.

Збільшення пропозиції і споживання імпортних сирів на внутрішньому ринку заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів. Частка імпортних сирів на внутрішньому ринку досягла 47%. В перспективі ймовірно зниження цін на молоко-сировину і молочні продукти.

Раніше повідомлялося, що зниження закупівельних цін стримує виробництво молока в Україні.