В Україні знизилися ціни на низку молочних продуктів: що подешевшало найбільше

Наприкінці липня в Україні знизилися ціни на низку молочних продуктів. Найбільше подешевшали сир "Фета" (-6%), кефир у тетрапакетах (-4%) та вершкове масло до 73% жирності (-2,2%). Це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту сирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

За його словами, наразі існує ризик призупинення експорту молочних продуктів в ЄС, що може призвести до накопичення товарів на складах, появи надлишків молока-сировини на ринку і подальшого зниження внутрішніх цін.

Яка ситуація на ринку молочних продуктів?

Кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 69,99 грн за кг, що на 2,83 грн (-4%) менше відносно минулого місяця, але на 12,35 грн (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 114,60 грн за кг, що на 1,85 грн (-1,6%) менше відносно попереднього місяця, але на 18,70 грн. (+20%) більше відносно минулорічного періоду.



Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 572,21 грн за кг, що на 12,61 грн (-2,2%) менше відносно попереднього місяця, але на 130,00 грн. (+29%) дорожче ніж торік.

Сир "Фета" жирністю 45% в середньому коштує 407,08 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 24,69 грн. (-6%). "Фета" зросла в ціні на 98,21 грн. (+32%) відносно аналогічного періоду2024 року.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 48,05 грн за кг, що на 2,39 грн (+5%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 8,49 грн (+21%) більше відносно минулорічного періоду за кг.

Сир "Український" жирністю 50% в середньому коштує 573,91 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 4,18 грн (-0,7%). Сир виріс в ціні на 86,12 грн (+18%) відносно минулорічного періоду.

Сир "Голландський" жирністю 45% в середньому коштує 579,25 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 11,39 грн (-2%). Відносно минулого року сир подорожчав на 120,73 грн (+26%).

Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 602,74 грн за кг. Сир подорожчав на 6,33 грн (+1%) порівняно з попереднім місяцем. За останній рік Моцарелла подорожчала на 185,10 грн (+44%).

Георгій Кухалейшвілі вважає, що на зниження цін на масло вірогідно вплинуло зниження попиту на молочні жири в ЄС та невизначеність перспектив експорту.

Після відміни Єврокомісією в червні автономних торгівельних заходів, Україна та ЄС переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року. Втім, новий документ до цих пір не підписаний тому існує ризик призупинення експорту молочної продукції з України в ЄС, якщо нові умови не почнуть діяти в найближчий час.

Нагадаємо, у червні в Україні подешевшали молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта молочних продуктів подорожчали.