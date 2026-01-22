В Україні стрімко дешевшає молоко попри енергетичну кризу та морози: які ціни

У другій половині січня ціни на молоко-сировину в Україні знизилися через надлишок молочної продукції та скорочення експорту. Ситуацію суттєво ускладнює енергетична криза, яка порушує роботу ферм і молокопереробних заводів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація виробників молока (АВМ).

Ціни на молоко

За даними аналітиків, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 20 січня становила 14,50 грн/кг без ПДВ, що на 80 коп. менше відносно попереднього місяця

Вищий ґатунок в середньому коштує 14,30 грн/кг без ПДВ, що на 90 коп. менше відносно попереднього місяця.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 13,90 грн/кг без ПДВ і знизилася на 90 коп. відносно попереднього місяця.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків становила 14,35 грн/кг без ПДВ, що на 85 коп. менше відносно попереднього місяця.

Аналітики зауважують, що в другій половині січня відбулося чергове зниження цін на молоко-сировину по всім ґатункам. Також дешевіє молоко від населення. Порівняно з січнем 2025-го середня ціна на молоко знизилась на 20%.

Галузь потребує антикризових рішень

Експерти підкреслюють, що виробництво молока та вершкового масла залишається низькоприбутковим. Ситуація представляє серйозний виклик для молочної галузі, оскільки поточні закупівельні ціни не відповідають зростанню собівартості виробництва на фермах.

Також серйозний виклик для молочної галузі представляє брак електроенергії спричинений систематичними обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури України з боку російської армії. Через багатогодинні блекаути виникли перебої з відвантаженням молока-сировини з ферм на молокопереробні підприємства.

Заводи повідомляють, що не можуть приймати молоко та пускати його на переробку, коли відключена електроенергія.

"Якщо ситуація з енергозабезпеченням не покращиться найближчим часом, виробники молока мають розробити антикризові заходи на випадок, якщо переробники не зможуть приймати молоко протягом 1-2 діб", - наголошують в АВМ.

Аналітики вважають, що нарощення виробництва молока-сировини в теперішніх умовах енергетичної кризи не на часі, а суттєве відновлення попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку в короткостроковій перспективі малоймовірно.

"В Україні зростає собівартість виробництва молока-сировини через додаткові витрати на дизельні генератори та самостійну генерацію електроенергії. Сильні морози призвели до зниження продуктивності корів, падіння надоїв та логістичних колапсів", - підкреслюють експерти.

Вони додають, що в умовах енергетичної кризи учасники молочної галузі потребують підтримки з боку держави, а саме:

скасування акцизу на дизельне пальне для генераторів,

скорочення акцизу на дизельне паливо для потреб виробників аграрної продукції,

сприяння в реалізації проектів альтернативної енергетики (сонячні електростанції або біогазові установки).

Зауважимо, 2025 рік став черговим складним випробуванням для української молочної галузі. Повномасштабна війна продовжувала тиснути на економіку, а ринок молока протягом року проходив через періоди як відносної стабільності, так і глибоких криз.