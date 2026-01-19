Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,50

43,43

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт масла диктує ціни на молочні продукти в українських супермаркетах: чи чекати на здешевлення

масло
Як світове падіння цін на масло вдарило по українських аграріях / Depositphotos

Український молочний ринок наразі залежить від ситуації з вершковим маслом. Успішні продажі цього продукту за кордон підштовхнули вгору закупівельні ціни на молоко, що зрештою призвело до загального подорожчання молочних товарів для українських споживачів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інфагро.

Проте під кінець минулого року ринок різко розвернувся. Світові ціни на масло впали, що вдарило по доходах аграріїв: закупівельна вартість молока знизилася, а через низький попит за кордоном виробництво масла кілька місяців було збитковим.

Загалом за підсумками року виробники змогли зберегти прибутковість. Упродовж більшої частини року експортні ціни залишалися високими, що забезпечило середній рівень виручки значно вищий, ніж у попередні роки.

Зазначається, що важливу роль у зростанні експорту відіграла можливість постачань до Європейського Союзу без мит і квот протягом тривалого періоду.

Водночас уже нині ці поставки стикаються з обмеженнями через запровадження квот і ліцензування, а також через зниження привабливості цін. У результаті експорт до ЄС фактично призупинився, а компанії переорієнтовуються на ринки сусідніх країн.

На внутрішньому ринку масло нині продається дешевше, ніж на експорт у низку пострадянських країн. Ознак швидкого покращення цінової ситуації учасники ринку поки що не бачать і не виключають подальшого погіршення кон’юнктури найближчим часом.

Нагадаємо, коливання цін на вершкове масло залишаються головним фактором нестабільності молочної галузі України: різкий стрибок котирувань улітку 2025 року підняв закупівельні ціни на молоко, а восени їх падіння спричинило зниження вартості сировини.

Автор:
Тетяна Бесараб