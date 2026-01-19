Експорт масла диктує ціни на молочні продукти в українських супермаркетах: чи чекати на здешевлення

Український молочний ринок наразі залежить від ситуації з вершковим маслом. Успішні продажі цього продукту за кордон підштовхнули вгору закупівельні ціни на молоко, що зрештою призвело до загального подорожчання молочних товарів для українських споживачів.

Проте під кінець минулого року ринок різко розвернувся. Світові ціни на масло впали, що вдарило по доходах аграріїв: закупівельна вартість молока знизилася, а через низький попит за кордоном виробництво масла кілька місяців було збитковим.

Загалом за підсумками року виробники змогли зберегти прибутковість. Упродовж більшої частини року експортні ціни залишалися високими, що забезпечило середній рівень виручки значно вищий, ніж у попередні роки.

Зазначається, що важливу роль у зростанні експорту відіграла можливість постачань до Європейського Союзу без мит і квот протягом тривалого періоду.

Водночас уже нині ці поставки стикаються з обмеженнями через запровадження квот і ліцензування, а також через зниження привабливості цін. У результаті експорт до ЄС фактично призупинився, а компанії переорієнтовуються на ринки сусідніх країн.

На внутрішньому ринку масло нині продається дешевше, ніж на експорт у низку пострадянських країн. Ознак швидкого покращення цінової ситуації учасники ринку поки що не бачать і не виключають подальшого погіршення кон’юнктури найближчим часом.

