Ціни на європейське масло обвалилися до найнижчого рівня з 2021 року: які причини

Ціни на європейське масло різко впали до найнижчого рівня з 2021 року, тоді як інші молочні продукти, зокрема сухе знежирене молоко, демонструють відносну стабільність. Попит на білок залишаєтсья стійким, проте сильна світова пропозиція та обережна поведінка покупців продовжують утримувати ринки під тиском.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Infagro.

Ринки молочної продукції під тиском

Ціни на європейське масло цього тижня знову різко впали: спотові котирування знизилися на 115 євро за тонну, опустившись до 3835 євро/т - найнижчого рівня з 2021 року.

Післяріздвяне пожвавлення торгівлі маслом виявилося короткочасним, адже велика світова пропозиція продовжує тиснути на ринок.

На відміну від масла, інші молочні продукти демонструють стабільніший тренд. Ціни на сир і сухе незбиране молоко трохи зросли, а сухе знежирене молоко показало більш впевнений ріст - на 70 євро за тонну, до 2145 євро/т. Хоча ціна ще залишається відносно низькою у порівнянні з історичними показниками, це зростання свідчить про відновлення інтересу покупців до знежиреного молока.

Експортна активність підтримує ринок сухих молочних сумішей, при цьому темпи європейських поставок значно перевищують показники минулого року. Покупці залишаються активними за конкурентних цін, що свідчить про стабільний базовий попит на молочні білки.

Тим часом високий світовий обсяг виробництва молока продовжує чинити тиск на ринки молочної продукції. Дані з Нової Зеландії показують, що грудневе виробництво зросло на 2,45% у річному обчисленні, посилюючи тиск пропозиції. Однак зберігаються побоювання щодо подальшого розвитку ситуації: посушливі умови Ель-Ніньйо можуть погіршити стан пасовищ і обмежити обсяги молока у найближчі місяці.

У цілому, хоча попит на білок залишається міцним фактором підтримки, поєднання високої світової пропозиції та обережної поведінки покупців поки що тримає ринки молочної продукції під певним тиском.