Масло на світовому ринку: українські виробники масла залишаються у "малоприбутковому" сегменті

Світовий ринок вершкового масла демонструє суттєві цінові коливання, а Україна залишається під тиском через збільшені складські запаси та малоприбуткові ціни. Найдорожче масло пропонує Нова Зеландія, найдешевше - США, а українські експортери орієнтуються на середній ціновий сегмент ЄС.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інфоагро.

Ринок масла

На світовому ринку вершкового масла спостерігаються суттєві коливання цін, а різниця у вартості продукції залежно від країни-експортера залишається відчутною.

Аналітики зазначають, що поки що немає сформованого глобального тренду: ринок коливається між періодами зростання та зниження. Найвищі ціни пропонують виробники з Нової Зеландії, тоді як американське масло залишається найдешевшим. Європейська продукція перебуває у середньому ціновому сегменті, саме на цей напрям українські експортери традиційно орієнтуються перш за все.

В останні тижні ціни на масло в Євросоюзі знову пішли вгору після попередніх коливань. Проте це підвищення поки що не вплинуло на вартість українського продукту: трейдери обережно підходять до закупівель і не поспішають змінювати свої цінові орієнтири, орієнтуючись на альтернативні пропозиції всередині ЄС.

Ситуація в Україні

В Україні ринок вершкового масла залишається під значним тиском. Збільшення складських запасів змушує окремих операторів активніше реалізовувати продукцію, іноді навіть за мінімальними цінами. Частково компенсувати втрати допомагає зростання вартості сухого знежиреного молока - суміжного продукту, що дозволяє переробникам зберігати фінансову стабільність.

Експортні ціни на українське масло суттєво різняться залежно від країни-споживача. Постачання до ЄС здійснюються за нижчими ціновими орієнтирами, тоді як ринки Кавказу демонструють готовність платити більше. Молдовські партнери зазвичай працюють у середньому ціновому діапазоні.

На внутрішньому ринку вартість масла коливається залежно від формату фасування та партнерських відносин із торговельними мережами. Поточні рівні цін залишаються малоприбутковими для українських виробників. Саме тому більшість компаній дедалі більше зосереджується на фасованій продукції, де завдяки ефективному маркетингу можна зберігати маржу. Конкуренція за місце на полицях посилюється, а продажі стимулюються акційними пропозиціями та знижками.

Учасники ринку не виключають, що найближчим часом попит із боку західних трейдерів може активізуватися, що створить передумови для перегляду закупівельних цін на українське масло. Водночас виробники відчувають нестачу оборотних коштів, хоча обсяги виробництва продовжують зростати.

Нагадаємо, у березні 2026 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається незначне зниження цін на тлі здешевлення молочної сировини та слабкого попиту. Водночас ціни на більшість товарів залишаються вищими порівняно з минулорічним періодом.

Автор:
Ольга Опенько