В Україні знижуються ціни на вершкове масло: у чому причина

Ситуація на ринку масла залишається нестабільною після нещодавнього підвищення цін, яке не закріпилося як довгострокова тенденція.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

За оцінками ринку, обсяги виробництва масла в Україні демонструють приріст порівняно з минулим роком, тоді як експортна активність не показує аналогічної динаміки.

Додатковим стимулом для виробників залишається висока вартість сухого молока, яка частково компенсує втрати від здешевлення масла.

Зазначається, що котирування на європейському ринку, що відіграє важливу роль для українських експортерів, протягом останніх тижнів помітно знизилися.

Експерти пояснюють таку динаміку надлишком пропозиції на тлі активного виробництва, а також впливом суміжного ринку сухого знежиреного молока, де зберігається висока цінова кон’юнктура. У результаті складські запаси вершкового масла накопичуються, що додатково тисне на ціни.

Втім, учасники галузі допускають подальше коригування цін як на експортних напрямках, так і всередині країни. Такий сценарій підкріплюється зростанням виробництва та накопиченням нереалізованих обсягів продукції.

Очікується, що найближчим часом пропозиція продукції зростатиме й надалі, що може посилити тиск на ціни та зберегти волатильність ринку.

Зауважимо, світовий ринок вершкового масла демонструє суттєві цінові коливання, а Україна залишається під тиском через збільшені складські запаси та малоприбуткові ціни. Найдорожче масло пропонує Нова Зеландія, найдешевше - США, а українські експортери орієнтуються на середній ціновий сегмент ЄС.