Категория
Новости
Дата публикации
Молочный рынок Европы под давлением: падают цены на масло и творог

молоко
Средняя цена на молоко-сырье в Украине снизилась более чем на 20% / Depositphotos

Мировой рынок молочной продукции входит в фазу избыточного предложения: рост производства молока в ключевых регионах привел к снижению цен на масло, творог и другие молочные продукты. Больше всего давление испытывают производители в Европе, где сокращаются доходы отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Infagro.

Почему в мире дешевеют молочные продукты

Мировой рынок молочной продукции испытывает давление из-за существенного роста производства молока в ключевых регионах. Избыток предложения привел к снижению цен на молочные продукты, что отрицательно сказывается на доходности отрасли.

В настоящее время рынок демонстрирует спад: из-за профицита молока в мире снизились цены на масло, сыр и другие молочные продукты. Наиболее ощутимо это сказалось на европейских производителях, фиксирующих сокращение доходов.

По данным экспертов, такая ситуация обусловлена сочетанием нескольких факторов – ростом производительности молочного производства, благоприятными климатическими условиями, способствовавшими увеличению надоев, а также снижением спроса в отдельных регионах. Это привело к накоплению запасов и дальнейшему давлению на цены.

По состоянию на апрель 2026 г. многие производители сталкиваются с трудностями в поддержании рентабельности. В отрасли все чаще раздаются призывы к регуляторным мерам, которые могли бы стабилизировать рынок и поддержать производителей.

В целом мировой молочный сектор находится под влиянием дисбаланса спроса и предложения, что заставляет участников рынка адаптировать свои бизнес-стратегии к новым экономическим условиям.

Напомним, фермы в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.

Автор:
Ольга Опенько