В Украине будет построен комплекс по изготовлению ядерного топлива для АЭС: что известно

Кабинет министров Украины согласовал строительство современного технологического комплекса по производству тепловыделяющих сборок для украинских атомных электростанций на территории Южноукраинского городского территориального общества Николаевской области.

Как пишет Delo.ua, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что обеспечивать выполнение работ по проектированию и строительству ядерной установки по производству тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций будет "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Строительство комплекса – это важный шаг на пути к энергетической независимости Украины, ведь переход на собственное топливо по технологии компании Westinghouse будет способствовать повышению безопасности топливной составляющей АЭС Украины", - отметили в "Энергоатоме".

Там напомнили, что ранее американская компания осуществила оценку и потенциальную квалификацию производственных линий АО «НАЭК «Энергоатом» по возможности сборки топливных сборок.

Также был проведен анализ влияния на окружающую среду и разработано технико-экономическое обоснование. Документация успешно прошла государственную экспертизу, подтвердив целесообразность и безопасность реализации проекта.

Кроме того, инициатива получила поддержку местного сообщества – в сентябре 2025 года проект был одобрен на местном уровне.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что решение правительства дало старт практической реализации. проекта.

Следующим этапом станет разработка проектной документации и прохождение комплексной государственной экспертизы.

Производство ядерного топлива в Украине.

После того как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse.

Технологии США стали стандартом для украинских энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

В июле 2025 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о передаче технологий для производства ядерного топлива в Украине. Ожидается, что стоимость первого этапа сотрудничества составит около 20 миллионов долларов.