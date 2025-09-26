"Энергоатом" построит комплекс по изготовлению ядерного топлива в Южноукраинске.

24 сентября 2025 года Южноукраинский городской совет единогласно поддержал проект Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" по строительству технологического комплекса по изготовлению тепловыделяющих сборок (ТКВСТВ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Энергоатом".

Новое производство планируется разместить на территории общины.

Отмечается, что этот проект имеет стратегическое значение для Украины и предусматривает:

укрепление энергетической независимости государства;

уменьшение зависимости от импорта ядерного топлива;

экономическое развитие общества и создание рабочих мест.

Перед принятием решения состоялись общественные слушания в апреле 2024 года и проведена экспертная оценка в августе 2024 года, которая подтвердила безопасность и целесообразность реализации проекта.

Городской совет поддержал инициативу, отметив ее важность для национальной энергетики и местной экономики. Ожидается, что запуск производства будет способствовать развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности региона.

Напомним, в июле НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о передаче технологии производства ядерного топлива в Украине. Ожидается, что стоимость первого этапа сотрудничества составит около 20 миллионов долларов.