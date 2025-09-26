Запланована подія 2

"Енергоатом" збудує комплекс із виготовлення ядерного палива в Південноукраїнську

Офіс "Енергоатому"
Запуск виробництва сприятиме розвитку інфраструктури / Укрінформ

24 вересня 2025 року Південноукраїнська міська рада одноголосно підтримала проєкт Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" щодо будівництва технологічного комплексу з виготовлення тепловидільних збірок (ТКВТВЗ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Енергоатом".

Нове виробництво планується розмістити на території громади.

Зазначається, що цей проєкт має стратегічне значення для України та передбачає:

  • зміцнення енергетичної незалежності держави;
  • зменшення залежності від імпорту ядерного палива;
  • економічний розвиток громади та створення робочих місць.

Перед ухваленням рішення відбулися громадські слухання у квітні 2024 року та проведено експертну оцінку у серпні 2024 року, яка підтвердила безпечність і доцільність реалізації проєкту.

Міська рада підтримала ініціативу, наголосивши на її важливості для національної енергетики та місцевої економіки. Очікується, що запуск виробництва сприятиме розвитку інфраструктури та підвищенню інвестиційної привабливості регіону.

Нагадаємо, в липні НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про передачу технології для виробництва ядерного палива в Україні. Очікується, що вартість першого етапу співпраці становитиме близько $20 мільйонів.

Автор:
Тетяна Гойденко