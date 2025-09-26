- Категорія
"Енергоатом" збудує комплекс із виготовлення ядерного палива в Південноукраїнську
24 вересня 2025 року Південноукраїнська міська рада одноголосно підтримала проєкт Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" щодо будівництва технологічного комплексу з виготовлення тепловидільних збірок (ТКВТВЗ).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Енергоатом".
Нове виробництво планується розмістити на території громади.
Зазначається, що цей проєкт має стратегічне значення для України та передбачає:
- зміцнення енергетичної незалежності держави;
- зменшення залежності від імпорту ядерного палива;
- економічний розвиток громади та створення робочих місць.
Перед ухваленням рішення відбулися громадські слухання у квітні 2024 року та проведено експертну оцінку у серпні 2024 року, яка підтвердила безпечність і доцільність реалізації проєкту.
Міська рада підтримала ініціативу, наголосивши на її важливості для національної енергетики та місцевої економіки. Очікується, що запуск виробництва сприятиме розвитку інфраструктури та підвищенню інвестиційної привабливості регіону.
Нагадаємо, в липні НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про передачу технології для виробництва ядерного палива в Україні. Очікується, що вартість першого етапу співпраці становитиме близько $20 мільйонів.