Дрон влучив по майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива – Енергоатом

7 червня 2026 року о 02:10 внаслідок влучання ворожого дрону на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що відпрацьоване ядерне паливо в зруйнованій будівлі не зберігалося.

В "Енергоатомі" зауважили, що осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано.

Постраждалих серед персоналу немає.

За попередніми даними, радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", - наголосили в "Енергоатомі".

Там додали, що продовжують безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіють з усіма відповідальними державними службами.

Нагадаємо, лише 28 травня НАЕК "Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Виробництво ядерного палива в Україні

Після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником стала американська компанія Westinghouse.

Технології США стали стандартом для українських енергоблоків ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Крім того, на базі відокремленого підрозділу" Енергоатома" створюється власна лінія з виробництва збірок ядерного палива. Вже у 2027 році перша українська ТВЗ буде завантажена в активну зону енергоблоку. В подальшому НАЕК планує забезпечувати себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse.

У липні 2025 року НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про передачу технології для виробництва ядерного палива в Україні. Очікується, що вартість першого етапу співпраці становитиме близько $20 мільйонів.