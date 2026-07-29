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НБУ виявив порушення у "Експо Проперті Груп": що сталося

НБУ
НБУ виявив порушення у "Експо Проперті Груп"

Національний банк України застосував захід впливу до фінансової компанії "Експо Проперті Груп" через неподання обов’язкового звіту за 2025 рік. Компанія має усунути порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства до 18 серпня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Порушення стосується неподання до НБУ звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Такий документ компанія мала подати відповідно до вимог положення про авторизацію надавачів фінансових послуг.

НБУ застосував до "Експо Проперті Груп" захід впливу у вигляді вимоги усунути виявлене порушення.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 27 липня 2026 року.

Компанія має виконати вимоги регулятора до 18 серпня 2026 року.

Нагадаємо, Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній у вигляді вимог про усунення порушень.

Автор:
Тетяна Гойденко