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З України до Німеччини можна буде доїхати поїздом з пересадкою в Перемишлі

Між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні почне щодня курсувати міжнародний нічний поїзд
Між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні почне щодня курсувати міжнародний нічний поїзд / Укрзалізниця

З 1 серпня між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні почне щодня курсувати міжнародний нічний поїзд. "Укрзалізниця" узгодила пересадки з п’яти українських маршрутів, що спростить залізничні поїздки між Україною та Німеччиною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Новий маршрут запускає іспанська залізнична компанія "Renfe", з якою "Укрзалізниця" раніше підписала меморандум про співпрацю.

Поїзд прямуватиме через Польщу, Чехію та Німеччину із зупинками, зокрема, в Остраві, Празі, Дрездені, Бад-Шандау, Вайсенфельсі, Наумбурзі, Апольді, Готі, Айзенасі, Ганау та Оффенбаху.

Фото 2 — З України до Німеччини можна буде доїхати поїздом з пересадкою в Перемишлі

Для пасажирів з України передбачені пересадки в Перемишлі з поїздів:

  • № 51/52 Київ — Перемишль;
  • № 31/32 Запоріжжя/Дніпро — Перемишль;
  • № 69/70 Кременчук — Перемишль;
  • № 35/36 Одеса — Перемишль;
  • № 89/90 Київ — Перемишль.

З Перемишля поїзд вирушатиме щодня о 12:04. Зупинка у Кракові запланована на 15:03, у Празі — на 18:14, у Дрездені — на 22:32. До Франкфурта-на-Майні він прибуватиме наступного дня о 07:22.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Франкфурта-на-Майні о 15:03, зупинятиметься у Празі о 01:17 та прибуватиме до Перемишля об 11:25.

У складі поїзда будуть спальні купе на одну-чотири особи та сидячі вагони першого і другого класів. Вартість місць у сидячих вагонах починатиметься від 15 євро, у спальних — від 37,50 євро.

У спальних вагонах передбачені кондиціонери, Wi-Fi, розетки та сніданок, включений у вартість квитка. Пасажири зможуть обирати змішані або окремі жіночі купе.

Нагадаємо, 12 вересня 2025 року "Укрзалізниця" запустила прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).

Автор:
Тетяна Гойденко