Фінляндія приєдналася до Талліннського механізму для посилення кібербезпеки України

Фінляндія
Фінляндія купуватиме зброю США для України / Depositphotos

Фінляндія стала тринадцятою країною, яка долучилася до Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, що допомагає Україні зміцнювати її кіберстійкість та цифрову безпеку в умовах повномасштабної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Михайло Федоров, Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України, наголосив: "Приєднання Фінляндії до Талліннського механізму — логічне продовженням цієї співпраці та вагомий внесок у спільну кіберстійкість. Вдячний фінським партнерам за послідовну та системну підтримку, що допомагає Україні стати міцнішою".

Фінляндія має значну експертизу у сферах цифрового врядування, кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. Її участь суттєво посилить міжнародну взаємодію у протидії кіберзагрозам та відкриє нові можливості для обміну технологічними рішеннями й досвідом.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що, приєднавшись до механізму, Фінляндія долучається до спільноти однодумців, які допомагають посилювати кіберзахист і стійкість України, водночас зміцнюючи власну роль у міжнародній кібердипломатії.

Крім того, як додав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, співпраця створює можливості для фінських технологічних компаній у сфері кібербезпеки поділитися досвідом та долучитися до спільних проєктів з українськими партнерами.

Довідково

Талліннський механізм, створений у 2023 році, вже об'єднує 13 країн (включно з Фінляндією): Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція та Швеція. Проєктний офіс (TMPO) у Києві координує реалізацію активностей для зміцнення кіберстійкості України.

Нагадаємо, у вересні Канада підтримала зміцнення цифрової екосистеми України та виділила 92 млн грн у межах Талліннського механізму.

Автор:
Тетяна Ковальчук