Финляндия присоединилась к Таллиннскому механизму для усиления кибербезопасности Украины

Финляндия
Финляндия будет покупать оружие США для Украины / Depositphotos

Финляндия стала тринадцатой страной, присоединившейся к Таллиннскому механизму — международной инициативе, которая помогает Украине укреплять ее киберустойчивость и цифровую безопасность в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Михаил Федоров, Первый вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины, отметил: "Присоединение Финляндии к Таллиннскому механизму — логическое продолжение этого сотрудничества и весомый вклад в общую киберустойчивость. Благодарен финским партнерам за последовательную и системную поддержку, которая помогает Украине стать крепче".

Финляндия имеет значительную экспертизу в области цифрового управления, кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры. Ее участие существенно усилит международное взаимодействие в противодействии киберугрозам и откроет новые возможности для обмена технологическими решениями и опытом.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что, присоединившись к механизму, Финляндия присоединяется к сообществу единомышленников, которые помогают усиливать киберзащиту и устойчивость Украины, укрепляя собственную роль в международной кибердипломатии.

Кроме того, добавил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, сотрудничество создает возможности для финских технологических компаний в сфере кибербезопасности поделиться опытом и приобщиться к совместным проектам с украинскими партнерами.

Справочно

Таллиннский механизм, созданный в 2023 году, уже объединяет 13 стран (включая Финляндию): Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Франция и Швеция. Проектный офис (TMPO) в Киеве координирует реализацию активностей по укреплению киберустойчивости Украины.

Напомним, в сентябре Канада поддержала укрепление цифровой экосистемы Украины и выделила 92 млн грн в рамках Таллиннского механизма.

Автор:
Татьяна Ковальчук