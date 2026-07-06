Microsoft сокращает 4800 работников из-за масштабных затрат на искусственный интеллект

Корпорация Microsoft сокращает около 2,1% своей рабочей силы, что составляет примерно 4800 рабочих мест. Производитель Windows стал очередной компанией, прибегшей к увольнениям на фоне масштабных затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта и использования этой технологии для повышения эффективности бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Исторические расходы Big Tech на ИИ, которые в этом году должны превысить 700 миллиардов долларов, усиливают давление на компании, заставляя их демонстрировать доходность от технологий и компенсировать растущие затраты на их внедрение. Ранее в этом году тысячи сотрудников уже уволили Amazon и Meta Platforms.

Причины сокращений и финансовое давление

Microsoft объявила об увольнении после сложного периода: за первые шесть месяцев 2026 года акции компании упали почти на 23%, что стало самым плохим показателем первого полугодия с 2022 года. Обычно техногигант оптимизирует штат в конце своего финансового года в июне, когда формирует бюджетные планы на следующий период. Кроме того, ранее в этом году компания уже предлагала добровольное увольнение с выплатой компенсаций около 7% своего персонала в США (около 9 000 человек).

Несмотря на то, что бурный спрос на ИИ обеспечил рост облачного бизнеса Azure, затраты на строительство дата-центров для запуска этих сервисов существенно давят на денежные потоки компании. В апреле Microsoft обнародовала прогноз расходов на 2026 год в размере 190 миллиардов долларов, что значительно превысило ожидания рынка.

Дополнительными факторами давления стали:

Автоматизация действий: инструменты ИИ, которые способны автоматизировать рутинные задачки, начинают создавать опасность для прибыльного софтверного бизнеса компании.

Удорожание чипов: скачок цен на чипы памяти, вызванный спросом со стороны дата-центров, заставил Microsoft повысить цены на консоли Xbox в условиях и без того слабого спроса на них.

Кризис в игровом дивизионе Xbox

Новая руководительница игрового подразделения Аша Шарма в прошлом месяце заявила о необходимости "перезагрузки" бизнеса, поскольку его маржа упала до 3%. Это заставляет компанию проводить реструктуризацию, которая может включать потенциальные соглашения по слиянию и поглощению.

По ее словам, за последние пять лет Microsoft инвестировала более 20 миллиардов долларов в контент, платформу и субсидирование оборудования, тогда как годовой доход подразделения за это время сократился почти на полмиллиарда долларов. В настоящее время компания рассматривает различные варианты для Xbox, включая потенциальное выделение подразделения в отдельную компанию или реструктуризацию в полностью принадлежащую материнской структуре дочернюю компанию.

Напомним, Microsoft создает компанию за $2,5 млрд для интеграции ИИ в бизнес. Техногигант объявил о создании новой операционной компании Microsoft Frontier Company. Главная задача нового подразделения – помогать крупному бизнесу выбирать, настраивать и интегрировать технологии искусственного интеллекта, обеспечивая реальную окупаемость инвестиций.