Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Bolt відновлює цілодобову роботу в 28 містах України, але є умови

Bolt
Bolt відновлює цілодобову роботу

Сервіс виклику авто Bolt оголосив про відновлення роботи у режимі 24/7 у всіх українських містах, де доступна платформа. Рішення ухвалене з урахуванням складної ситуації в енергосистемі та відповідних дозволів місцевої влади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bolt.

У компанії наголошують, що користуватися сервісом у нічний час можна лише у випадках нагальної необхідності. Зокрема, йдеться про можливість:

  • дістатися безпечного та теплого місця під час відключень електроенергії;
  • доїхати до пунктів незламності, де є вода та зв’язок;
  • замовити доставку їжі, ліків чи інших життєво необхідних речей.

Водночас у більшості міст для пересування під час комендантської години пасажирам потрібно мати спеціальні перепустки.

Де доступні нічні поїздки

Цілодобовий сервіс уже працює у 28 містах України. Замовити авто вночі можна в таких населених пунктах: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам’янське, Кам’янець-Подільський, Київ із містами-супутниками, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Мукачево, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці та Чернігів

Нагадаємо, 17 січня сервіси таксі Bolt та Uklon відновили цілодобову роботу в Києві за згодою з міською владою. Нічні поїздки стали доступними, щоб допомогти киянам дістатися до пунктів незламності, медзакладів та місць обігріву в умовах енергокризи.

Автор:
Тетяна Гойденко