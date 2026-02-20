Bolt відновлює цілодобову роботу в 28 містах України, але є умови

Сервіс виклику авто Bolt оголосив про відновлення роботи у режимі 24/7 у всіх українських містах, де доступна платформа. Рішення ухвалене з урахуванням складної ситуації в енергосистемі та відповідних дозволів місцевої влади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bolt.

У компанії наголошують, що користуватися сервісом у нічний час можна лише у випадках нагальної необхідності. Зокрема, йдеться про можливість:

дістатися безпечного та теплого місця під час відключень електроенергії;

доїхати до пунктів незламності, де є вода та зв’язок;

замовити доставку їжі, ліків чи інших життєво необхідних речей.

Водночас у більшості міст для пересування під час комендантської години пасажирам потрібно мати спеціальні перепустки.

Де доступні нічні поїздки

Цілодобовий сервіс уже працює у 28 містах України. Замовити авто вночі можна в таких населених пунктах: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам’янське, Кам’янець-Подільський, Київ із містами-супутниками, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Мукачево, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці та Чернігів

Нагадаємо, 17 січня сервіси таксі Bolt та Uklon відновили цілодобову роботу в Києві за згодою з міською владою. Нічні поїздки стали доступними, щоб допомогти киянам дістатися до пунктів незламності, медзакладів та місць обігріву в умовах енергокризи.