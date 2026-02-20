Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Bolt возобновляет круглосуточную работу в 28 городах Украины, но есть условия

Bolt
Bolt возобновляет круглосуточную работу

Сервис вызова авто Bolt объявил о возобновлении работы в режиме 24/7 во всех украинских городах, где доступна платформа. Решение принято с учетом сложной ситуации в энергосистеме и соответствующих разрешений местных властей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bolt.

В компании отмечают, что пользоваться сервисом в ночное время можно только в случае необходимости. В частности, речь идет о возможности:

  • добраться до безопасного и теплого места при отключениях электроэнергии;
  • доехать до пунктов несокрушимости, где есть вода и связь;
  • заказать доставку пищи, лекарства или других жизненно необходимых вещей.

В то же время, в большинстве городов для передвижения во время комендантского часа пассажирам нужно иметь специальные пропуска.

Где доступны ночные поездки

Круглосуточный сервис работает в 28 городах Украины. Заказать авто ночью можно в таких населенных пунктах: Белая Церковь, Винница, Днепр, Дрогобыч, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменское, Каменец-Подольский, Киев с городами-спутниками, Кривой Рог, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Мукачево, Одесса, Полтава, Ровно, Ровно и Чернигов

Напомним, 17 января сервисы такси Bolt и Uklon возобновили круглосуточную работу в Киеве с согласия с городскими властями. Ночные поездки стали доступны, чтобы помочь киевлянам добраться до пунктов несокрушимости, медучреждений и мест обогрева в условиях энергокризиса.

Автор:
Татьяна Гойденко