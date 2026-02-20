- Категория
Bolt возобновляет круглосуточную работу в 28 городах Украины, но есть условия
Сервис вызова авто Bolt объявил о возобновлении работы в режиме 24/7 во всех украинских городах, где доступна платформа. Решение принято с учетом сложной ситуации в энергосистеме и соответствующих разрешений местных властей.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bolt.
В компании отмечают, что пользоваться сервисом в ночное время можно только в случае необходимости. В частности, речь идет о возможности:
- добраться до безопасного и теплого места при отключениях электроэнергии;
- доехать до пунктов несокрушимости, где есть вода и связь;
- заказать доставку пищи, лекарства или других жизненно необходимых вещей.
В то же время, в большинстве городов для передвижения во время комендантского часа пассажирам нужно иметь специальные пропуска.
Где доступны ночные поездки
Круглосуточный сервис работает в 28 городах Украины. Заказать авто ночью можно в таких населенных пунктах: Белая Церковь, Винница, Днепр, Дрогобыч, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменское, Каменец-Подольский, Киев с городами-спутниками, Кривой Рог, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Мукачево, Одесса, Полтава, Ровно, Ровно и Чернигов
Напомним, 17 января сервисы такси Bolt и Uklon возобновили круглосуточную работу в Киеве с согласия с городскими властями. Ночные поездки стали доступны, чтобы помочь киевлянам добраться до пунктов несокрушимости, медучреждений и мест обогрева в условиях энергокризиса.