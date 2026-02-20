Украинка запускает женское такси в Финляндии

Украинская предпринимательница Виктория Шевченко разрабатывает в Финляндии сервис женского такси Naistaxi, обеспечивающий безопасные поездки для женщин. Идея возникла после личного опыта и рассказов о дискомфорте при пользовании традиционными службами перевозок.

По словам Шевченко, даже в Украине она не всегда чувствовала себя комфортно, садясь в авто с незнакомым водителем. Окончательным толчком стал рассказ знакомой об отрицательном опыте в такси.

Во время подготовки к запуску предпринимательница опросил десятки женщин. Многие признавались, что испытывают страх во время поездок в такси. Это убедило ее создать собственный сервис по принципу "женщины для женщин".

Разработка Naistaxi стартовала в августе 2025 года. Через два месяца удалось сформировать команду разработчиков и дизайнеров приложения.

Шевченко консультировалась с экспертом по законодательству о гендерном равенстве. По его словам, гендерно-ориентированные службы безопасности разрешены, если их цель – защита уязвимых групп. Статистика свидетельствует о том, что женщины чаще попадают в группу риска.

В планах женщины расширить сеть по всей агломерации Хельсинки. К проекту уже проявляют интерес потенциальные водители, ищущие стабильную работу.

Напомним, что в конце февраля 2024 года сервис такси Bolt запустил похожую услугу. В приложении появилась категория Women for Women, выбирая которую женщины могут заказать поездку с женщиной-водителем. Она доступна в Киеве, но в будущем планируется запуск в других городах.

Следом за Bolt, сервис такси Uklon запустил опцию "Женский" в своем приложении. Теперь женщины могут воспользоваться услугой поездки с женщиной-водителем. В настоящее время эта услуга доступна в Киеве, Днепре, Одессе и Львове.