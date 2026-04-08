В Україні запустили мобільний застосунок "1545" для звернень до влади

мобільний зв’язок
Уряд запустив мобільний сервіс для подачі звернень громадян / Depositphotos

В Україні запрацював мобільний застосунок “1545”, який дозволяє громадянам швидко подавати звернення до органів державної влади та відстежувати їх розгляд. Новий сервіс має спростити комунікацію з державою.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про додаток "1545"

Новий сервіс доповнює вже наявні канали зв’язку - урядову "гарячу лінію" 1545, офіційні сайти та Урядовий портал, через які можна звертатися цілодобово.

Потреба у створенні мобільного застосунку виникла через значне зростання кількості звернень, а також ускладнення соціальної ситуації під час воєнного стану. Новий інструмент має спростити комунікацію громадян із державними органами та частково зменшити навантаження на місцеві органи влади.

Застосунок "1545" дає змогу самостійно подавати звернення, відстежувати їхній статус і отримувати консультації фахівців.

Сервіс уже доступний для завантаження в App Store та Google Play. Для користування необхідно зареєструватися або увійти в систему за наявними обліковими даними Урядового контактного центру. В особистому кабінеті користувачі можуть створювати нові звернення та контролювати їх розгляд.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” запрацювали оновлені push-сповіщення про зміни в роботі міського транспорту. Користувачі можуть оперативно отримувати інформацію про закриті вестибюлі метро, затримки або скасування поїздів метро та кільцевої електрички.

Автор:
Ольга Опенько