"Київ Цифровий" запустив нові сповіщення про зміни в русі транспорту

автобус
Київ оновив транспортні сповіщення: що зміниться для пасажирів / Київпастранс

У застосунку “Київ Цифровий” запрацювали оновлені push-сповіщення про зміни в роботі міського транспорту. Користувачі можуть оперативно отримувати інформацію про закриті вестибюлі метро, затримки або скасування поїздів метро та кільцевої електрички.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

"Київ Цифровий" запустив нові сповіщення

У застосунку "Київ Цифровий" зʼявилися оновлені сповіщення про зміни в русі міського транспорту. Відтепер користувачі можуть оперативно дізнаватися про зачинені вестибюлі метро, затримки або скасування поїздів метро та кільцевої електрички.

Щоб отримувати повідомлення, достатньо додати потрібні станції метро або електрички до обраних у сервісі "Рух транспорту". У разі змін застосунок надсилатиме push-сповіщення, що дозволяє заздалегідь скоригувати маршрут і уникнути непередбачуваних ситуацій під час поїздки.

Нові сповіщення також працюють для автобусів, тролейбусів, трамваїв та фунікулера. Користувачі можуть обирати формат інформування у налаштуваннях профілю — отримувати повідомлення лише про конкретні маршрути та станції або про весь міський транспорт.

"Оновлення покликане зробити міський транспорт більш передбачуваним і зрозумілим для всіх киян та гостей міста. Київ Цифровий має не просто інформувати, а й допомагати людям приймати рішення ще до виходу з дому", – прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Функціонал вже доступний користувачам. Щоб скористатися новими можливостями, необхідно додати маршрути або станції до обраних і перевірити налаштування сповіщень у профілі.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” користувачі можуть відслідковувати рух електропоїздів Kyiv City Express. 

Автор:
Ольга Опенько