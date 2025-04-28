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Рух поїздів Kyiv City Express тепер доступний на карті у застосунку "Київ Цифровий"

Kyiv City Express
Користувачі можуть відслідковувати рух електропоїздів.

Тепер у застосунку “Київ Цифровий” користувачі можуть відслідковувати рух електропоїздів Kyiv City Express. 

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Рух поїздів доступний на мапі

Поїзди "Київської кільцевої електрички", які раніше не відображались на мапі, тепер мають GPS-позначки і відображаються поряд з іншими видами громадського транспорту через сервіс "Рух транспорту".

Достатньо вибрати станцію, щоб побачити кількість потягів, що прямують у цьому напрямку, та час до прибуття наступної електрички. Клікнувши на позначку, можна дізнатися номер рейсу (наприклад, А11, Б11).

Про Kyiv City Express

Міська електричка Києва – один із шести видів громадського транспорту, який успішно функціонує з вересня 2009 року у столиці України.

Міська електричка курсує двадцятьма станціями Київського залізничного кільця. Загальна протяжність маршруту – 50.8 км. 

Поїзди рухаються за годинниковою стрілкою (Дарниця – Київ-Пас. – Святошин – Почайна) та проти (Дарниця – Почайна – Святошин – Київ-Пас.).

10% пасажирів Kyiv City Express складають представники пільгових категорій, зокрема пенсіонери.

Нещодавно сервіс віртуальної валідації проїзду став доступним і для пасажирів Київської кільцевої електрички.

Раніше повідомлялось, що завершились будівельні роботи на Воскресенці, і в графіку Київської кільцевої електрички на 2025 рік заплановано зміни. Так, електричка курсуватиме кожні 30 хвилин у години пік.

Автор:
Ольга Опенько