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Движение поездов Kyiv City Express теперь доступно на карте в приложении "Киев Цифровой"

Kyiv City Express
Пользователи могут отслеживать движение электропоездов.

Теперь в приложении "Киев Цифровой" пользователи могут отслеживать движение электропоездов Kyiv City Express.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Движение поездов доступно на карте

Поезда "Киевской кольцевой электрички", ранее не отображавшиеся на карте, теперь имеют GPS-метки и отображаются рядом с другими видами общественного транспорта через сервис "Движение транспорта".

Достаточно выбрать станцию, чтобы увидеть количество поездов, следующих в этом направлении, и время до прибытия следующей электрички. Кликнув на отметку, можно узнать номер рейса (например, А11, Б11).

О Kyiv City Express

Городская электричка Киева – один из шести видов общественного транспорта, успешно функционирующий с сентября 2009 года в столице Украины.

Городская электричка курсирует по двадцати станциям Киевского железнодорожного кольца. Общая протяженность маршрута – 50.8 км.

Поезда двигаются по часовой стрелке (Дарница – Киев-Пас. – Святошино – Почайная) и против (Дарница – Почайна – Святошино – Киев-Пас.).

10% пассажиров Kyiv City Express составляют представители льготных категорий, в том числе пенсионеры.

Недавно сервис виртуальной валидации проезда стал доступен и пассажирам Киевской кольцевой электрички.

Ранее сообщалось, что завершились строительные работы на Воскресенке, и в графике Киевской кольцевой электрички на 2025 год запланированы изменения. В частности,  электричка будет курсировать каждые 30 минут в час пик.

Автор:
Ольга Опенько