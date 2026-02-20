"Киев Цифровой" запустил новые уведомления об изменениях в движении транспорта

В приложении "Киев Цифровой" заработали обновленные push-уведомления об изменениях в работе городского транспорта. Пользователи могут оперативно получать информацию о закрытых вестибюлях метро, задержках или отмене поездов метро и кольцевой электрички.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

"Киев Цифровой" запустил новые уведомления

Для получения сообщения достаточно добавить нужные станции метро или электрички к избранным в сервисе "Движение транспорта". В случае изменений приложение будет отправлять push-уведомление, позволяющее заранее скорректировать маршрут и избежать непредвиденных ситуаций во время поездки.

Новые уведомления также работают для автобусов, троллейбусов, трамваев и фуникулеров. Пользователи могут выбирать формат информирования в настройках профиля – получать сообщения только о конкретных маршрутах и станциях или обо всем городском транспорте.

"Обновление призвано сделать городской транспорт более предсказуемым и понятным всем киевлянам и гостям города. Киев Цифровой должен не просто информировать, но и помогать людям принимать решения еще до выхода из дома", - прокомментировал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Функционал уже доступен пользователям. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо добавить маршруты или станции в избранные и проверить настройки уведомлений в профиле.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" пользователи могут отслеживать движение электропоездов Kyiv City Express.