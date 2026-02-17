Запланована подія 2

Контроль и безопасность: родители будут получать уведомления о поездках детей через "Киев Цифровой"

Киев, общественный транспорт
Как родители могут следить за поездками детей / Freepik

В обновленном приложении "Киев Цифровой" родители могут отслеживать поездки детей по учащемуся билету в режиме реального времени и просматривать историю поездок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Безопасность в транспорте

Обновление направлено на повышение безопасности детей в общественном транспорте и усиление родительского контроля.

После каждой валидации учащегося билета в транспорте на смартфон родителей будет поступать push-сообщение, позволяющее отслеживать поездки в режиме реального времени.

Кроме того, в приложении появился отдельный раздел с историей поездок, где отображаются время валидации и номер маршрута, что позволяет видеть передвижение ребенка в течение дня.

Воспользоваться новой функцией можно только с согласия ребенка. Для этого в ее аккаунте в разделе "Транспортная карта" необходимо добавить номер телефона родителя в поле "Разрешение на просмотр поездок". После подтверждения информация автоматически синхронизируется с родительским профилем.

"Безопасность детей - безусловный приоритет. Мы понимаем запрос родителей на больше контроля и больше уверенности, особенно в условиях военного времени... В то же время важно, что сервис работает исключительно с согласия самого ребенка - мы сохраняем баланс между безопасностью и уважением к личному пространству", - сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Обновленная версия приложения уже доступна для загрузки в App Store и Google Play.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" пользователи могут отслеживать движение электропоездов Kyiv City Express.

Автор:
Ольга Опенько