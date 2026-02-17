Запланована подія 2

Контроль та безпека: батьки отримуватимуть сповіщення про поїздки дітей через "Київ Цифровий"

Київ, громадський транспорт
Як батьки можуть слідкувати за поїздками дітей / Freepik

В оновленому застосунку “Київ Цифровий” батьки можуть відстежувати поїздки дітей за учнівським квитком у режимі реального часу та переглядати історію поїздок.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Безпека у транспорті

Оновлення спрямоване на підвищення безпеки дітей у громадському транспорті та посилення батьківського контролю, 

Після кожної валідації учнівського квитка у транспорті на смартфон батьків надходитиме push-повідомлення, що дозволяє відстежувати поїздки в режимі реального часу.

Окрім цього, у застосунку з’явився окремий розділ з історією поїздок, де відображаються час валідації та номер маршруту, що дає змогу бачити пересування дитини протягом дня.

Скористатися новою функцією можна лише за згодою дитини. Для цього у її акаунті в розділі "Транспортна карта" необхідно додати номер телефону одного з батьків у полі "Дозвіл на перегляд поїздок". Після підтвердження інформація автоматично синхронізується з профілем батьків.

"Безпека дітей – безумовний пріоритет. Ми розуміємо запит батьків на більше контролю і більше впевненості, особливо в умовах воєнного часу... Водночас важливо, що сервіс працює виключно за згодою самої дитини – ми зберігаємо баланс між безпекою і повагою до особистого простору", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Оновлена версія застосунку вже доступна для завантаження в App Store та Google Play.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” користувачі можутьвідслідковувати рух електропоїздів Kyiv City Express. 

Автор:
Ольга Опенько