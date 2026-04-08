В Украине запустили мобильное приложение "1545" для обращений к власти

В Украине заработало мобильное приложение "1545", которое позволяет гражданам быстро подавать обращения в органы государственной власти и отслеживать их рассмотрение. Новый сервис должен упростить коммуникацию с государством.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О приложении "1545"

Новый сервис дополняет уже существующие каналы связи – правительственную "горячую линию" 1545 г., официальные сайты и Правительственный портал, через которые можно обращаться круглосуточно.

Потребность в создании мобильного приложения возникла из-за значительного роста количества обращений, а также усложнения социальной ситуации во время военного положения. Новый инструмент должен упростить коммуникацию граждан с государственными органами и частично снизить нагрузку на местные органы власти.

Приложение "1545" позволяет самостоятельно подавать обращения, отслеживать их статус и получать консультации специалистов.

Сервис уже доступен для скачивания в App Store и Google Play. Для использования необходимо зарегистрироваться или войти в систему по имеющимся учетным данным Правительственного контактного центра. В личном кабинете пользователи могут создавать новые обращения и контролировать их рассмотрение.

