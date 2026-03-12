Мобильное приложение 112 Ukraine получило видеообращение и автоматическую геолокацию

Мобильное приложение 112 Ukraine получило важные обновления: теперь пользователи могут осуществлять видеообращение к оператору, владеющему жестовым языком, а также автоматически передавать свою геолокацию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр внутренних дел Игорь Клименко.

Новые функции 112 Ukraine

Видеовызов к оператору 112, владеющему жестовым языком, особенно важен для людей с нарушениями слуха и речи – они могут самостоятельно объяснить ситуацию и попросить о помощи.

Автоматическая передача геолокации помогает быстрее определить место происшествия, если пользователь не знает точного адреса или не может его сообщить.

Министерство внутренних дел отмечает, что данные пользователей защищены, приложение отвечает государственным стандартам кибербезопасности и используется исключительно для обработки экстренных вызовов.

Со времени запуска через приложение поступило более 9,2 тысяч обращений, а количество загрузок превысило 326 тысяч. Это подтверждает, что цифровой канал связи со Службой 112 уже стал важным инструментом помощи.

Напомним, в декабре 2025 года МВД разработало официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine, который может работать даже без мобильной связи.