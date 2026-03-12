Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мобильное приложение 112 Ukraine получило видеообращение и автоматическую геолокацию

мобильный
Обновление приложения 112 Ukraine / Pixabay

Мобильное приложение 112 Ukraine получило важные обновления: теперь пользователи могут осуществлять видеообращение к оператору, владеющему жестовым языком, а также автоматически передавать свою геолокацию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр внутренних дел Игорь Клименко.

Новые функции 112 Ukraine

Видеовызов к оператору 112, владеющему жестовым языком, особенно важен для людей с нарушениями слуха и речи – они могут самостоятельно объяснить ситуацию и попросить о помощи.

Автоматическая передача геолокации помогает быстрее определить место происшествия, если пользователь не знает точного адреса или не может его сообщить.

Министерство внутренних дел отмечает, что данные пользователей защищены, приложение отвечает государственным стандартам кибербезопасности и используется исключительно для обработки экстренных вызовов.

Со времени запуска через приложение поступило более 9,2 тысяч обращений, а количество загрузок превысило 326 тысяч. Это подтверждает, что цифровой канал связи со Службой 112 уже стал важным инструментом помощи.

Напомним, в декабре 2025 года МВД разработало официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine, который может работать даже без мобильной связи.

Автор:
Ольга Опенько